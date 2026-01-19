Rückkehrer und Neuzugang beim TSV Kromsdorf

Der TSV Kromsdorf kann zur Rückrunde einen bekannten Rückkehrer begrüßen: Leon Daller kehrt zur ersten Mannschaft zurück, die er bereits aus seiner Jugend am Fasangarten kennt. Der 25-Jährige war zuletzt beim Schöndorfer SV in der Kreisoberliga aktiv, wo er hinter dem erfahrenen Stammkeeper Martin Bülling spielte und regelmäßig Einsätze in der zweiten Mannschaft sammelte. Nach einer Verletzung will Daller nun wieder zwischen den Pfosten für Sicherheit sorgen. Mit seiner Rückkehr setzt die erste Mannschaft des TSV ihre Verjüngungskur fort.

Für die zweite Mannschaft gibt es ebenfalls Verstärkung: Marco Groß kommt vom SV An der Warthe Nöda und soll das Team in der Defensive stabilisieren. Mit den beiden Neuzugängen sind beide Mannschaften für die Rückrunde gut aufgestellt und blicken motiviert auf die kommenden Aufgaben.