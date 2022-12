Rückkehrer & Internationale Zugänge Der FSV Schleiz begrüßt in der Winterpause zwei junge Spieler, die jeweils aus Nachwuchsleistungszentren ihrer Heimatländer entspringen. Zudem kehren vier Langzeitverletzte zurück.

Mit Frank Gerisch, Martin Berger, Lukas Lange und Christian Göller freuen sich die Schleizer auf vier etablierte Spieler, die zum Auftakt in die Rückrundenvorbereitung wieder dabei sind. Zudem kommen zwei junge Spieler aus Ost-Europa hinzu.

"Bei uns überwiegt die Freude, dass die vier Spieler ab dem Vorbereitungsstart am 12. Januar wieder der Mannschaft wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen. Wir erhoffen uns dadurch wieder mehr Stabilität in der Defensive und Offensive", blickt Roger Fritzsch auf das erfahrene Quartett, welches dann wieder regelmäßig am Fasanengarten auf dem Platz stehen dürfte.

Mehr Durchschlagskraft - Mehr Stabilität

Der 36-jährige Frank Gerisch stand zuletzt Ende Mai 2022 für den FSV beim Auswärtsspiel in Sonneberg auf dem Feld. Der Angreifer zeigte sich in seinen 26 Thüringenliga-Spielen nach dem Aufstieg mit 27 Buden treffsicher. Seine Torgefahr wird der FSV-Offensive wieder mehr Wucht verleihen. Zudem wird Martin Berger dem Angriffsspiel der Schleizer mehr Flexibilität geben.

Weiterhin sollte die Defensive mit Christian Göller und Lukas Lange wiederumf mehr Stabilität als in der Hinserie bekommen. Zur Winterpause der laufenden Saison kassierte der FSV Schleiz mit 30 Gegentreffer in 14 Spielen deutlich mehr Tore als in der gesamten letzten Spielzeit (25 Spiele, 29 Gegentore).