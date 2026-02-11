Rückkehrer übernimmt beim Verbandsliga-Spitzenteam im Sommer Marco Parrotta ist der neue Chefcoach beim TSV Oberensingen zur Saison 2026/27. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Beim TSV Oberensingen wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – und es trägt einen vertrauten Namen. Marco Parrotta übernimmt zur Saison 2026/27 das Amt des Cheftrainers in der Verbandsliga Württemberg. Für den Klub ist es mehr als eine Personalentscheidung: Es ist die Rückkehr eines „alten Gesichts“ in die Plätschwiesen – diesmal nicht als Angreifer, sondern als Verantwortlicher an der Seitenlinie.

Parrotta kennt Verein, Umfeld und Anspruch. Zwischen 2018 und 2021 trug er in 38 Pflichtspielen das Trikot des TSVO und hinterließ in der Landesliga sichtbare Spuren. Beschrieben wird er als Spieler mit Herz und Leidenschaft, beidfüßig, ehrgeizig und stets im Dienst der Mannschaft – Eigenschaften, die nun auch seine Arbeit als Trainer prägen sollen. Nach weiteren Stationen bei der SGEH, bei Türkspor sowie in Linsenhofen, wo er ab der Saison 2023/24 als Spielertrainer Verantwortung übernahm, kehrt er nun in neuer Rolle zurück. Der Verein verbindet mit ihm frische Impulse, klare Ideen und den Anspruch, gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Der Zeitpunkt ist dabei sportlich reizvoll. Oberensingen steht zur Wintermarke der aktuellen Spielzeit auf Rang vier der Verbandsliga: 32 Punkte aus 18 Spielen, 44:19 Tore. Vorne ziehen die Young Boys Reutlingen (45 Punkte) und der FC Holzhausen (39) davon, dahinter lauert der TSV Berg (36). Oberensingen befindet sich damit in der Verfolgergruppe – ein Bereich, in dem Konstanz oft über die Richtung einer ganzen Saison entscheidet. Gleichzeitig zeigt die Tabelle, wie eng es weiter unten zugeht: Mit nur wenigen Punkten Abstand kämpfen mehrere Teams um Sicherheit, bei vier direkten Abstiegsplätzen und einem Relegationsrang wird jede Phase der Saison zur Bewährungsprobe.

In diesem Spannungsfeld soll Parrotta ab Sommer Orientierung geben. Der Verein setzt auf Identifikation und eine Trainerpersönlichkeit, die die Mentalität des Klubs kennt. Die Botschaft der Verantwortlichen ist eindeutig: Willkommen zurück in Oberensingen, willkommen zu Hause – und willkommen zu einer Aufgabe, die Leidenschaft und klare Linie verlangt. In den Plätschwiesen hofft man, dass aus der Rückkehr eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft wächst. ---