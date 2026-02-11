Rückkehrer übernimmt beim Verbandsliga-Spitzenteam im Sommer

Beim TSV Oberensingen wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – und es trägt einen vertrauten Namen. Marco Parrotta übernimmt zur Saison 2026/27 das Amt des Cheftrainers in der Verbandsliga Württemberg. Für den Klub ist es mehr als eine Personalentscheidung: Es ist die Rückkehr eines „alten Gesichts“ in die Plätschwiesen – diesmal nicht als Angreifer, sondern als Verantwortlicher an der Seitenlinie.
Parrotta kennt Verein, Umfeld und Anspruch. Zwischen 2018 und 2021 trug er in 38 Pflichtspielen das Trikot des TSVO und hinterließ in der Landesliga sichtbare Spuren. Beschrieben wird er als Spieler mit Herz und Leidenschaft, beidfüßig, ehrgeizig und stets im Dienst der Mannschaft – Eigenschaften, die nun auch seine Arbeit als Trainer prägen sollen. Nach weiteren Stationen bei der SGEH, bei Türkspor sowie in Linsenhofen, wo er ab der Saison 2023/24 als Spielertrainer Verantwortung übernahm, kehrt er nun in neuer Rolle zurück. Der Verein verbindet mit ihm frische Impulse, klare Ideen und den Anspruch, gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.
Der Zeitpunkt ist dabei sportlich reizvoll. Oberensingen steht zur Wintermarke der aktuellen Spielzeit auf Rang vier der Verbandsliga: 32 Punkte aus 18 Spielen, 44:19 Tore. Vorne ziehen die Young Boys Reutlingen (45 Punkte) und der FC Holzhausen (39) davon, dahinter lauert der TSV Berg (36). Oberensingen befindet sich damit in der Verfolgergruppe – ein Bereich, in dem Konstanz oft über die Richtung einer ganzen Saison entscheidet. Gleichzeitig zeigt die Tabelle, wie eng es weiter unten zugeht: Mit nur wenigen Punkten Abstand kämpfen mehrere Teams um Sicherheit, bei vier direkten Abstiegsplätzen und einem Relegationsrang wird jede Phase der Saison zur Bewährungsprobe.
In diesem Spannungsfeld soll Parrotta ab Sommer Orientierung geben. Der Verein setzt auf Identifikation und eine Trainerpersönlichkeit, die die Mentalität des Klubs kennt. Die Botschaft der Verantwortlichen ist eindeutig: Willkommen zurück in Oberensingen, willkommen zu Hause – und willkommen zu einer Aufgabe, die Leidenschaft und klare Linie verlangt. In den Plätschwiesen hofft man, dass aus der Rückkehr eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft wächst.
---
Beim TSV Oberensingen wächst für die Saison 2026/27 nicht nur an der Spitze des Trainerteams eine vertraute Struktur – auch auf der Co-Trainer-Position kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Martin Geister übernimmt zur kommenden Spielzeit die Rolle des Assistenten in der Verbandsliga und bringt dabei reichlich Vereinsbezug und Erfahrung mit.
Geister ist in den Plätschwiesen kein Unbekannter. In den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 arbeitete er erfolgreich als Trainer der zweiten Mannschaft. In dieser Zeit entwickelte er Spieler, formte Teams und prägte eine klare Trainingskultur. Anschließend sammelte er weitere wichtige Erfahrungen bei der SGM Höllbach, bevor sich nun die Rückkehr nach Oberensingen ergibt. Intern wird seine Verpflichtung als logischer Schritt bewertet: ein Trainer, der die Strukturen kennt, die Werte lebt und sofort anknüpfen kann.
Die Verantwortlichen sehen in Geister eine zentrale Ergänzung des neuen Trainerstabs. Seine Fachkompetenz, seine Nähe zur Mannschaft und seine ruhige, verbindliche Art gelten als große Stärken. Gerade in einer ambitionierten Verbandsligasaison soll diese Mischung Stabilität und Energie bringen.
Die Botschaft des Vereins ist eindeutig: Willkommen zurück in den Plätschwiesen. Mit Martin Geister gewinnt der TSV Oberensingen nicht nur einen Co-Trainer, sondern eine Persönlichkeit, die den gemeinsamen Weg aktiv mitgestalten soll.