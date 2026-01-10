Rückkehrer-Trio verstärkt den Kader

Mit Mohammed Al Kathib, Nino Noel Bernschneider und Stephan Funke kehren drei Spieler zu den Spielzeugstädtern zurück, die bereits in der Vergangenheit schon für Sonneberg aktiv waren.
Für die beiden 18-jährigen Youngster Al Kathib und Bernschneider ist es die Rückkehr zum Ausbildungsverein. Beide spielten im Nachwuchs der SG Sonneberg unter Trainer Roberto Benn auf Landesebene, ehe sie zuletzt beim FC Coburg weitere Erfahrungen sammelten. Al Kathib lief dort in der U17-Landesliga auf, Bernschneider war bereits für die U19 der Vestekicker in der Landesliga im Einsatz. Nun wollen beide in Sonneberg den Schritt in den Männerbereich schaffen.
Trainer Roberto Benn freut sich über die Rückkehr seiner ehemaligen Schützlinge: „Beide sind bereits durch meine Hände gegangen und haben im Nachwuchs auf Landesebene für die SG Sonneberg gespielt. Beide wollten dann auch mal andere Luft schnuppern und sind nach Coburg gegangen, um neue Trainerimpulse zu bekommen. Wir hatten uns aber nie aus den Augen verloren. Da beide ihren Lebensmittelpunkt wieder in Sonneberg haben, war die Rückkehr naheliegend. Wir haben zwei talentierte Nachwuchsfußballer zurückbekommen, die jetzt ihren Einstieg in den Männerbereich haben und uns bereichern werden.“
Der dritte Neuzugang bringt viel Routine mit: Der 39-jährige Stephan Funke kehrt nach zweieinhalb Jahren zum 1. FC Sonneberg 2004 zurück. Zuletzt war er beim TSV Germania Sonneberg-West aktiv, wo er zeitweise als Spielertrainer fungierte. Auch hierzu äußert sich Benn ausführlicher: „Er selber hat den Kontakt gesucht und will es sportlich noch einmal wissen. Er will nochmal dazugehören und sich nochmal einbringen. Ob es zum Stammspieler reicht, muss er wie jeder andere auch zeigen. Erstmal habe ich die Aufgabe, ihn zu bändigen“, sagt Benn lachend. „Ich freue mich aber sehr auf seine Erfahrung. Er kann vor allem unsere jungen Spieler führen, wenn er entsprechend positiv auftritt. Zudem ist er auch Nachwuchstrainer bei uns im Verein, was einige Wege für ihn erleichtert.“
Mit dem Rückkehrer-Trio verbindet der 1. FC Sonneberg 2004 gezielte Nachwuchsförderung mit wertvoller Erfahrung für den weiteren Saisonverlauf.