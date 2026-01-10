Rückkehrer-Trio verstärkt den Kader

Für die beiden 18-jährigen Youngster Al Kathib und Bernschneider ist es die Rückkehr zum Ausbildungsverein. Beide spielten im Nachwuchs der SG Sonneberg unter Trainer Roberto Benn auf Landesebene, ehe sie zuletzt beim FC Coburg weitere Erfahrungen sammelten. Al Kathib lief dort in der U17-Landesliga auf, Bernschneider war bereits für die U19 der Vestekicker in der Landesliga im Einsatz. Nun wollen beide in Sonneberg den Schritt in den Männerbereich schaffen.

Trainer Roberto Benn freut sich über die Rückkehr seiner ehemaligen Schützlinge: „Beide sind bereits durch meine Hände gegangen und haben im Nachwuchs auf Landesebene für die SG Sonneberg gespielt. Beide wollten dann auch mal andere Luft schnuppern und sind nach Coburg gegangen, um neue Trainerimpulse zu bekommen. Wir hatten uns aber nie aus den Augen verloren. Da beide ihren Lebensmittelpunkt wieder in Sonneberg haben, war die Rückkehr naheliegend. Wir haben zwei talentierte Nachwuchsfußballer zurückbekommen, die jetzt ihren Einstieg in den Männerbereich haben und uns bereichern werden.“