Rückkehrer, Trainertrennung und Länderspiel

Willkommen in der Familie, Jan Geis! Mit einer herausragenden fußballerischen Ausbildung im Rücken und starken Leistungen in Berlin bringt Jan alles mit, was ein moderner Spieler braucht. Sein Weg, seine Mentalität und seine Zahlen sprechen für sich – umso mehr freuen wir uns, dass er sich für unser Projekt entschieden hat.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Grün-Weiß Stetten (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Manuel Wagner geht in seine letzten Spiele als aktiver Fußballer - unsere Nummer 17 beendet nach der Saison seine Karriere beim SVS. Nach 15 Spieljahren und ca. 300 Spiele im grün-weißen Trikot hängt Wagi seine Fußball-Schuhe an den Nagel. Mit Wagner verliert der SVS jede Menge Erfahrung auf dem Feld, aber auch eine tolle Persönlichkeit neben dem Platz. Er gehört zu einem der erfolgreichsten Fußballer der SVS-Geschichte.

+++

+++

VfL Eberstadt (Kreisliga B4 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der VfL Eberstadt und Robert Berg beenden nach drei Jahren die gemeinsame Zusammenarbeit. Zu dieser frühzeitigen Übereinkunft kamen beide Seiten Ende letzten Jahres, damit Planungssicherheit und Raum für Perspektiven geschaffen werden konnte.

Coach Robert Berg übernahm uns zur Saison 22/23 in welcher wir trotz großem Kampf als Drittletzter und damit nach Jahrzehnten den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten mussten.

Das Ziel von Robert und uns war klar: direkter Wiederaufstieg! Leider blieben wir in unserem ersten Jahr in der B-Klasse, insbesondere gegen die Top 3 der Liga punktlos und sind somit relativ schnell aus dem Aufstiegsrennen ausgestiegen. Zur Saison 24/25 sollte es dann endlich klappen mit dem Aufstieg… Bislang konnten wir uns nach einer längeren Siegesserie eine aussichtsreiche Position erspielen, um doch noch den umkämpften Relegationsplatz zu erreichen. Beide Seiten setzen alles daran dieses eine große gemeinsame Ziel, nachdem es zwischenzeitlich in weiter Ferne lag, zu erreichen! Lieber Robert, wir bedanken uns von Herzen für drei intensive Jahre, voller Emotionen, Ups-and Downs, harten Vorbereitungen und Arbeitstagen, vieler gemeinsamer Erinnerungen und guten Gesprächen auf und neben dem Platz, in denen Du uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden bist. Der VfL Eberstadt wünscht Dir sowohl sportlich, als auch privat nur das Allerbeste und ein ähnlich glückliches Händchen bei deinen Entscheidungen wie Sonntags an der Seitenlinie. Wir werden die gemeinsame Zeit unterm‘ Eberfürst in positiver Erinnerung behalten!

+++

+++

VfL Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der VfL Kirchheim freut sich, die Rückkehr von Argjend Shalaj zur Saison 2025/26 bekannt zu geben! Nach einer Saison beim TSV Jesingen, in der er sowohl sportlich als auch persönlich gewachsen ist, kehrt Argjend als gestandener Führungsspieler zurück an die Jesinger Allee. Argjend durchlief sämtliche Jugendmannschaften des VfL und feierte hier seine ersten Erfolge im Aktivenbereich. Seine Rückkehr ist nicht nur eine sportliche Bereicherung, sondern auch ein emotionales Heimkommen. Abteilungsleiter Marc Butenuth bezeichnet den Transfer als absoluten Wunschtransfer: “Argjend ist ein echtes VfL-Eigengewächs und unser persönlicher Kontakt ist nie abgerissen. Er soll das zukünftige Gesicht der Mannschaft mitprägen, wenn wir ab der kommenden Saison sportlich wieder angreifen wollen.”

+++

+++

SV Ebersbach (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Ebersbach freut sich, die Vertragsverlängerung mit Abwehrspieler Noel Santini bekanntgeben zu dürfen. Der 24-jährige Rechtsfuß stammt aus der eigenen Jugend des SVE und gehört seit dem Sommer 2019 fest zum Kader der ersten Mannschaft, mit voller Überzeugung und beeindruckender Konstanz. Mit starkem Zweikampfverhalten, klugem Stellungsspiel und ruhiger Ausstrahlung sorgt Noel zuverlässig für Stabilität in der Defensive. In der Saison 2023/24 bestritt er 26 Partien, in der aktuellen Spielzeit 2024/25 kommt er bereits auf 16 Einsätze in der Bezirksliga Neckar/Fils. Insgesamt bringt er es damit auf 110 Pflichtspiele im Trikot des SV Ebersbach – ein echtes Eigengewächs mit Substanz. Noel ist ein verlässlicher Fixpunkt in der 1.Mannschaft, immer bereit Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!

+++

+++

Württembergischer Fußballverband

Das teilt der WFV mit:

Länderspiel der U23-Frauen: GER vs USA

Spitzenfußball auf höchstem Niveau: Am 30. Mai rollt der Ball ab 18:30 Uhr in der WIRmachenDRUCK-ARena in Großaspach! Unsere U23 empfängt die USA - und ihr könnt dabei sein!

Sitzplatzkarten gibt's ab 10 Euro (ermäßigt 7 Euro), Stehplatztickets ab 8 Euro (ermäßigt 6 Euro)!

Deutschland - USA

30.05.2025 | 18:30 Uhr

Einlass ab 17:30 Uhr

Tickets gibt's hier:

https://dfb-tickets.reservix.de/

+++

+++