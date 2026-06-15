Rückkehrer, Routiniers und Abschiede: Neue Personalentscheidungen Eigengewächs Georg Tidow kehrt zurück, mehrere Leistungsträger bleiben – zugleich verabschiedet der Verein Torhüter Luca Hacke von red · Heute, 12:21 Uhr · 0 Leser

Beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder laufen die Personalplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Mit Georg Tidow und Mohsin Isifou stehen die ersten Neuzugänge fest, während wichtige Stützen wie Dominik Swientek und Luis Bövers dem Verein erhalten bleiben. Gleichzeitig endet die Zeit von Torhüter Luca Hacke bei der Germania.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt die Rückkehr von Georg Tidow. Der 18-jährige Defensivspieler wurde in der Jugend des Vereins ausgebildet, ehe er seine Entwicklung bei den Nachwuchsleistungszentren von RB Leipzig, Werder Bremen und zuletzt beim VfB Oldenburg fortsetzte. Nun kehrt Tidow an die Ammerke zurück und soll dort den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen. „Ich freue mich sehr, Teil vom 1fcgel zu werden. Mein Ziel ist es, meine Stärken jeden Tag einzubringen, der Mannschaft zu helfen und gemeinsam mit dem Verein eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten“, sagt Tidow auf dem Instagram-Account des Vereins.

Auch die zweite Neuverpflichtung kommt für die Defensive. Mit Mohsin Isifou wechselt ein 1,94 Meter großer Innenverteidiger vom Oberliga-Konkurrenten VfV Hildesheim nach Egestorf. Der junge Abwehrspieler gilt als robust und entwicklungsfähig. „Ich freue mich schon sehr auf die Zeit in Egestorf. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und zu kleinen und großen Erfolgen beitragen“, erklärt Isifou.