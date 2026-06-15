Rückkehrer, Routiniers und Abschiede: Neue Personalentscheidungen

Beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder laufen die Personalplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Mit Georg Tidow und Mohsin Isifou stehen die ersten Neuzugänge fest, während wichtige Stützen wie Dominik Swientek und Luis Bövers dem Verein erhalten bleiben. Gleichzeitig endet die Zeit von Torhüter Luca Hacke bei der Germania.
Für besondere Aufmerksamkeit sorgt die Rückkehr von Georg Tidow. Der 18-jährige Defensivspieler wurde in der Jugend des Vereins ausgebildet, ehe er seine Entwicklung bei den Nachwuchsleistungszentren von RB Leipzig, Werder Bremen und zuletzt beim VfB Oldenburg fortsetzte. Nun kehrt Tidow an die Ammerke zurück und soll dort den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.
„Ich freue mich sehr, Teil vom 1fcgel zu werden. Mein Ziel ist es, meine Stärken jeden Tag einzubringen, der Mannschaft zu helfen und gemeinsam mit dem Verein eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten“, sagt Tidow auf dem Instagram-Account des Vereins.
Auch die zweite Neuverpflichtung kommt für die Defensive. Mit Mohsin Isifou wechselt ein 1,94 Meter großer Innenverteidiger vom Oberliga-Konkurrenten VfV Hildesheim nach Egestorf. Der junge Abwehrspieler gilt als robust und entwicklungsfähig.
„Ich freue mich schon sehr auf die Zeit in Egestorf. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und zu kleinen und großen Erfolgen beitragen“, erklärt Isifou.
Neben den Neuzugängen setzt die Germania auf Kontinuität. Dominik Swientek verlängert seinen Vertrag und geht damit in seine siebte Saison beim Verein. Der Mittelfeldspieler kommt inzwischen auf 141 Pflichtspiele und zählt zu den erfahrensten Akteuren im Kader.
„Mit Dome behalten wir einen sehr verlässlichen Spieler, der viel Erfahrung mitbringt und unseren Verein bestens kennt“, sagt Sportchef Sascha Derr. Besonders seine Qualitäten im Spielaufbau und seine Rolle als Orientierungspunkt für die vielen jungen Spieler hebt Derr hervor.
Auch Luis Bövers bleibt Teil der Mannschaft. Der schnelle und technisch starke Schienenspieler überzeugte trotz begrenzter Einsatzzeiten immer wieder mit wichtigen Impulsen und soll künftig eine noch größere Rolle übernehmen.
„Wir haben uns in der letzten Saison als Team extrem weiterentwickelt und wollen dieses Jahr daran anknüpfen“, erklärt Bövers. Das Umfeld und die Entwicklung der Mannschaft hätten ihm die Entscheidung für einen Verbleib leicht gemacht.
Gleichzeitig verabschiedet die Germania mit Luca Hacke einen langjährigen Torhüter. Über mehrere Jahre hinweg war Hacke ein verlässlicher Rückhalt und machte insbesondere als Spezialist bei Elfmetern auf sich aufmerksam.
Unvergessen bleibt unter anderem sein gehaltener Strafstoß im Pokalviertelfinale gegen den TSV Wetschen, der den Weg ins Halbfinale ebnete. Mit seinem Teamgeist, seiner Ruhe und seinen Paraden hinterlässt Hacke bleibende Erinnerungen.
Während sich die Germania von verdienten Spielern verabschiedet, zeigt die aktuelle Personalplanung zugleich die Ausrichtung für die Zukunft: junge, entwicklungsfähige Spieler integrieren, Eigengewächse fördern und erfahrene Führungsspieler im Verein halten.