Rückkehrer Robert Schäffler übernimmt FC Tremmersdorf

Der FC Tremmersdorf präsentiert als Nachfolger für Björn Engelmann (49), von dem sich der Verein in der vergangenen Woche getrennt hatte, einen "neuen alten" Mann an der Seitenlinie. Robert Schäffler (41) kehrt zurück und übernimmt ab sofort das Traineramt der ersten Mannschaft. Bereits beim Auswärtsspiel in Reuth wurde Schäffler im Umfeld des FCT gesichtet - schnell machten erste Spekulationen die Runde. Nun ist es offiziell: Auf der Suche nach einem neuen Coach war der Pressather einer der Wunschkandidaten. Sportlicher Leiter Florian Schnödt konnte nun Vollzug melden und freut sich über die Verpflichtung eines Übungsleiters, der den Verein bestens kennt. Denn Schäffler coachte den FCT bereits von 2015 bis 2018, feierte mit dem Team den Aufstieg in die Kreisliga, musste damals allerdings sein Engagement aus gesundheitlichen Gründen beenden.

Der Eindruck, den er damals hinterließ - sportlich wie menschlich - wirkt bis heute nach. Schäffler war irgendwie nie ganz weg: Immer wieder sah man ihn bei Spielen der Ersten oder beim Training der AH. Die Verbundenheit mit dem Verein blieb. Entsprechend fiel ihm die Entscheidung zur Rückkehr leicht: „Das ist eine Herzensangelegenheit für mich“, so der 41-Jährige. „Ich konnte die Anfrage des FCT gar nicht ablehnen.“

Robert Schäffler traut der Mannschaft zu, schon bald den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu schaffen - vielleicht bereits am kommenden Sonntag um 15.15 Uhr beim Derby gegen den SC Kirchenthumbach, wenn er erstmals wieder auf der Kommandobrücke stehen wird. Für Schäffler ist es auch eine persönliche Fortsetzung: Mit Spielern wie Kapitän Michael Diepold und Patrick Dittner hatte er schon 2018 zusammengearbeitet.