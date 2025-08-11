Rückkehrer Rigoni bringt Tarforst im Auftaktspiel auf Kurs 

Vor offiziell 277 Zuschauern auf der Mehringer Lay erwischten die Gastgeber einen Traumstart: Nach nur sechs Minuten schickte Luan Weibler mit einem perfekten Pass in die Tiefe Jan Niedenführ auf die Reise, der eiskalt zum 1:0 vollendete. Tarforst hatte zwar optische Vorteile im Mittelfeld, kam aber zunächst nur selten gefährlich in den Strafraum. Es fehlte anfangs an Durchschlagskraft und Ideen. Glück für die Gäste, dass eine Lücke in ihrer Innenverteidigung in der 13. Minute ungenutzt blieb – Niedenführ wurde noch rechtzeitig nach außen abgedrängt. Wenig später schlug Tarforst jedoch zurück: Eine präzise Flanke des starken Felix Stüber nahm der in der Sommerpause von Eintracht Trier II zurückgekehrte Nicola Rigoni am langen Pfosten an und schoss platziert ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich (14.). Mehring blieb jedoch dran und stellte dank großen Engagements die Balance im Mittelfeld wieder her. FSV-Keeper Felix Kloy verhinderte mit Paraden gegen Niedenführ (27.) und Weibler (33.) die erneute Führung des Aufsteigers. „Wir wollten eigentlich von Beginn an dominant auftreten. Das ist uns in der ersten Hälfte nicht gelungen. In der Pause habe ich das deutlich angesprochen“, sagte Tarforsts Trainer Patrick Zöllner.

Seine Worte zeigten Wirkung: Direkt nach Wiederanpfiff spielte Tarforst entschlossener. Nach einem abgefangenen Angriff schaltete der FSV schnell um, und Moritz Hannappel traf nach Flanke von Luca Heintel zum 2:1 (49.). Bei Mehring ließen nun spürbar die Kräfte nach. In der 69. Minute köpfte Stüber eine Arnold-Flanke aus kurzer Distanz zum 3:1 ein, ehe Fabian Wey per Heber über den aus seinem Tor herauseilenden Noah Ludwig den Endstand herstellte (79.). Trotz der Niederlage zog Mehrings Spielertrainer Simon Monzel, in dessen Team der rund fünf Jahre lang verletzte Matija Jankulica Mitte des zweiten Durchgangs sein Comeback feierte, kurz danach aber schon wieder verletzt raus musste, ein positives Fazit: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Top-Teams wie Salmrohr, Schweich oder eben Tarforst sind für uns kein Gradmesser. Wir haben einige Jungs, die gerade erst aus der A-Jugend gekommen sind – sie müssen sich erst an das Tempo und die Intensität in der Bezirksliga gewöhnen.“ Zöllner lobte besonders Torschütze Stüber: „In der vergangenen Saison war er oft nur Ergänzungsspieler. Mit starken Leistungen in der Vorbereitung hat er sich in die erste Elf gespielt.“

SG Ruwertal/Gutweiler – SV Tawern ⇥4:2 (1:1)

Wie schon beim 4:2-Erfolg nach Verlängerung im Rheinlandpokal vor knapp einer Woche behielt die SG Ruwertal auch diesmal mit dem gleichen Resultat die Oberhand – allerdings nach 90 Minuten. Nach Vorarbeit von Dennis Weber ging Tawern durch Idris Lataev noch in Führung (27.), ehe Ruben Herres per Kopf nach Ecke von Tobias Krämer egalisierte (36.). Elf turbulente Minuten nach der Pause brachten die Entscheidung zugunsten der Hausherren: Fabian Eiden (58.) zum 2:1 und Krämer (63.) zum 3:1 ebneten den Weg für die in Halbzeit zwei dominierenden Hausherren, ehe Pascal Güth per Kopf nochmals Hoffnung aufkommen ließ (67.). Zwei Minuten später machte Niklas Kirsten nach Vorarbeit von André Thielen mit dem 4:2 alles klar. „Wir müssen in einer sehr starken ersten Halbzeit unsere Chancen besser ausnutzen und vor dem 1:1 besser verteidigen. Innerhalb von fünf Minuten waren wir mit den zwei Gegentreffern komplett raus. Abstimmungsfehler im Defensivverbund haben uns einen möglichen Punkt gekostet“, bilanzierte Tawerns Trainer Steve Birtz. Ruwertals Coach Bastian Jung konstatierte: „In der 45. Minute hatten wir Glück, dass uns Mike Kirchen mit einer klasse Parade gegen Louis Linden vor einem Rückstand bewahrte. Die zweite Halbzeit geht klar an uns. Die letzten 20 Minuten waren wir konditionell überlegen, hätten sogar noch höher gewinnen können.“

FSV Salmrohr – SV Schleid ⇥4:1 (2:1)

Der FSV hatte wesentlich mehr Mühe als erwartet. Die kecken Schleider hatten bereits in der zehnten Minute mit einem Schuss an die Lattenunterkante von Visar Kadri die Möglichkeit zum 0:1, doch nach Ansicht von Schiedsrichter Paul Weißer hatte der Ball noch nicht in vollem Umfang die Torlinie überschritten. Zwei Minuten später gelang Kadri nach Flanke von Bagok Akpinar dann doch die Gästeführung (12.). Gegen die tiefstehenden, auf Konter lauernden Eifeler gelang Salmrohr kurz vor der Halbzeit durch Hendrik Thul die 2:1-Führung, nachdem Jan Brandscheid zuvor einen Foulelfmeter zum Ausgleich verwandelt hatte (29.). In einem intensiven Spiel baute der FSV zunehmend Druck auf, hielt das Tempo hoch und kam durch zwei weitere Treffer von Louis Thul (80., 90.) noch zu einem klaren 4:1-Sieg FSV-Trainer Frank Thieltges sagte: „Schleid hat das bis zur Halbzeit gut gemacht. Bei dem Lattentreffer hatten wir auch das Glück auf unserer Seite. Der Sieg war aber aufgrund der Vielzahl an Chancen im zweiten Durchgang vollauf verdient.“ Sein Pendant Taner Weins meinte: „Unser Matchplan ist bis zur 30. Minute voll aufgegangen. Bagok Akpinar hätte das 2:2 machen können, traf leider die falsche Entscheidung. Das 1:3 hat uns das Genick gebrochen.“

SG Franzenheim - SG Saartal Irsch ⇥2:4 (1:3)

Marvin Mokelke sorgte nach 15 Minuten für die frühe Führung der Franzenheimer. Sein Bruder Mike hatte in der 20. Minute das 2:0 machen müssen, doch der Ball versprang ihm. Nach Foul von Benedikt Schettgen ließ sich Lukas Kramp die Chance vom Elfmeterpunkt aus nicht entgehen und egalisierte (21.). Vier Minuten später traf Dominik Lorth nach einer Eckballvariante von Kramp zum 1:2. Nach einem Konter über Kramp, der auf Lorth quergelegt hatte, hieß es zur Pause 1:3 aus Franzenheimer Sicht (40.). Der Aufsteiger zeigte eine bärenstarke zweite Halbzeit, doch mehr als der Anschlusstreffer von Schettgen (76.), der eine Flanke von Timo Neumann per Kopf verwertete, sprang nicht mehr heraus. Nach der Gelb-Roten Karte für Kevin Greilich setzte Kramp mit einem Konter den Schlusspunkt (88.). Franzenheims Trainer Thomas Werhan hatte sich den Auftakt vom Ergebnis her anders vorgestellt, mit der Leistung war der Coach aber zufrieden. „Wir waren personell gebeutelt, haben es aber von Beginn an geschafft, Irsch vor Probleme zu stellen. Mike Mokelke muss das 2:0 machen. So sind wir oft in Konter gelaufen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein Riesenspiel gemacht, uns aber nicht belohnt.“

SV Niederemmel - SG Wiesbaum ⇥0:0

Im Aufsteigerduell blieb es torlos. Über fast die gesamte Spielzeit überwogen Kampf und lange Bälle, die Abwehrreihen hatten kaum Mühe mit den gegnerischen Angreifern, so dass echte Chancen Mangelware blieben. Die Moselaner besaßen ein optisches Übergewicht und erzeugten mehr Druck, doch die Abwehr der Vulkaneifeler ließ kaum etwas zu. So mussten sich die 150 Zuschauer auf dem Piesporter Kunstrasen mit einem 0:0 zufriedengeben. Wenn es mal gefährlich wurde, dann nur über Standards. SVN-Coach Sascha Kohr bilanzierte nüchtern: „Keiner von beiden wollte zu viel riskieren und verlieren. Es war ein typisches, von der Taktik geprägtes Auftaktspiel, obgleich Tempo und ein ordentliches Niveau im Spiel waren. Es hatte auch niemand den Sieg wirklich verdient.“ Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels freute sich über einen positiven Saisoneinstand: „Das Unentschieden ist gerecht. Ich muss unsere Defensivleistung loben und bin zufrieden mit dem Auftritt. Bis auf vier, fünf Halbchancen auf beiden Seiten gab es nichts Nennenswertes.“

SG Ellscheid - SV Sirzenich ⇥0:3 (0:2)

Der SV Sirzenich kam in Udler zu einem überraschend deutlichen Sieg. Bereits in Halbzeit eins waren die Gäste tonangebend und kamen durch Yannic Theile, der einen Freistoß gekonnt über die Mauer ins Dreieck zirkelte, zur Führung (24.). Kurz vor der Pause war Bastian Neises Nutznießer eines Fehlpasses in der Ellscheider Abwehr (42.). Die Vorentscheidung erzwang Luca Bierbrauer per Kopf, der einen Querpass von Ibrahim Almoussa zum 3:0 verwertete (48.). Die große Möglichkeit, eventuell noch mal eine Aufholjagd zu starten, vergab Ben Häb, der seinen Kopfball freistehend neben das Tor setzte. SG-Trainer Markus Boos war sehr enttäuscht: „Es ist eine hochverdiente Niederlage gegen eine junge spritzige und dynamische Sirzenicher Mannschaft, die uns in allen Belangen überlegen war.“ Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer frohlockte: „Wir waren gut in den Zweikämpfen, hellwach, fokussiert, konzentriert und sind als Einheit aufgetreten. Entscheidend war, dass wir das Geschenk zum 2:0 angenommen haben und auch nach dem 3:0 noch offensiv geblieben sind. Der Sieg ist sehr verdient.“

SG Geisfeld - SV Lüxem ⇥2:4 (1:1)

Deutlich fiel der Auswärtssieg des SV Lüxem in Geisfeld aus. Dabei gelang dem Wiederaufsteiger aus dem Hochwald durch Lukas Marx noch die Führung (34.), ehe fünf Minuten später Nils Schermann mit einem sehenswerten Kopfball nach Freistoß von Spielertrainer Patrick Schmidt egalisierte. Im ausgeglichenen zweiten Durchgang gelang Geisfeld wenig Zwingendes. Anders Lüxem, das durch Youngster Finn Bauer die Partie drehte und auf 2:1 stellte (71.). Mick Stülb erhöhte nach einer tollen Einzelleistung mit einem Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte auf 3:1 (80.), bevor Jonathan Süß mit dem 4:1 alles klar machte (82.). Mit einem verwandelten Foulelfmeter von Sven Eckes gelang den Hausherren lediglich Ergebniskosmetik (90.). „Wir haben heute quasi drei Eigentore fabriziert. Eigentlich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, doch weil wir zwei billige Standard-Gegentore bekommen haben, was am Nervenkostüm gekratzt hat, fehlen mir fast schon erklärende Worte“, meinte Geisfelds Trainer Björn Probst.

Bezirksliga Mitte:

SV Untermosel Kobern-Gondorf - TuS Ahbach ⇥1:3 (1:0)

Der TuS Ahbach feierte einen gelungenen Auftakt in die neue Saison in der Bezirksliga Mitte. In Kobern mussten die von Roger Stoffels trainierten Vulkaneifeler zunächst einem Rückstand nachlaufen, als Carsten Dötsch per Kopf nach einem Freistoß für das Führungstor der Moselaner gesorgt hatte. Im zweiten Durchgang besann sich Ahbach auf seine Standard-Stärken und drehte die Partie. Als dreifacher Torschütze durfte sich Nico Clausen auszeichnen, der zwischen der 69. und 81. Minute die Partie im Alleingang entschied.