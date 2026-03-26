Rückkehrer Reiner Wichert wird Cheftrainer beim FC Sterkrade

Reiner Wichert wird Cheftrainer beim FC Sterkrade 72. – Foto: Spielerprofil

Rein sportlich durchläuft der FC Sterkrade 72 eine Spielzeit mit vielen Höhen und Tiefen, untermauert durch den zehnten Tabellenplatz. Bevor es aber in die besonders heiße Phase geht, wagt der Verein noch eine Veränderung auf der wichtigsten Position. Reiner Wichert wird neuer Cheftrainer und ersetzt somit Alexander Forger, der das Amt in den vorausgegangenen anderthalb Jahren inne hatte.

Die Wiederkehr Wicherts ist nicht als kurzfristige Übergangslösung gedacht, sondern soll den Verein auch über die Zukunft prägen. "Reiner ist im Besitz der Trainer-B-Lizenz und soll mit seiner Erfahrung und Expertise unsere Jungs weiterentwickeln, dazu gehören gezielte Trainingsinhalte, taktische Schulungen und kurz gesagt, alles was zur Verbesserung beiträgt", schildert der Verein in einer offiziellen Mitteilung. "Ganz wichtig dabei: der Spaßfaktor. Und wer Reiner kennt, der weiß, dass er da sehr großen Wert drauf legt."

Der neue Mann an der Seitenlinie ist dabei alles andere als ein unbekanntes Gesicht. In seiner Vergangenheit als Spieler und Spielertrainer vertrat er 72 und stand damals auch mit den heutigen Vorstandsmitgliedern Michael Finke und Michael Weißenfels gemeinsam auf dem Platz.

Bei Sterkrade möchte er "gemeinsam einiges erreichen"

In knapp zwölf Jahren Trainererfahrung konnte Wichert seinen Spiel- und Trainingsstil bereits für Concordia Oberhausen, BW Fuhlenbrock und Fortuna Bottrop ausgiebig verfeinern. Zuletzt stand er in der Sportlichen Leitung der Fortuna, freut sich nun aber über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: "Hier fühle ich mich Zuhause. Ich habe hier damals eine wundervolle Zeit verbracht. Auch wenn es schon länger her ist", rekapituliert er. "Ich weiß, was von mir erwartet wird, ich möchte gern zeigen, was ich in der Zwischenzeit dazu gelernt habe und freue mich riesig auf die Aufgabe. Mein neues Team soll viel Spaß haben, die Jungs sollen mit Freude zum Training und Spiel kommen, aber natürlich auch wissen, dass wir einiges gemeinsam erreichen möchten."

Auch Co-Trainer Mirco van Dellen wird nicht mehr für Sterkrade an der Seitenlinie stehen. Für ihn erweitert Carsten Becker das Trainerteam der 72er.