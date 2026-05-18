Rückkehrer mit Windorfer Wurzeln: Ebner kommt vom FC Künzing Der FC Windorf kann zur kommenden Saison einen vielversprechenden Neuzugang vermelden: Lukas Ebner kehrt nach zwei Jahren beim FC Künzing zu seinem Heimatverein zurück. von Sebastian Sommer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die FCW-Spielertrainer Simon Saxinger und Marco Wundsam sowie Sportlicher Leiter Armin Braun begrüßen Neuzugang Lukas Ebner (2.v.l). – Foto: Verein

Mit Ebner kehrt ein spielstarker Mittelfeldmann zu seinen Wurzeln zurück, der trotz seines jungen Alters bereits höherklassige Erfahrung gesammelt hat. Für den FC Künzing und den SV Schalding-Heining war er im Herrenbereich aktiv, im Trikot des SVS durfte er sogar einmal Regionalliga-Luft schnuppern. Aufgrund seiner beruflichen Situation führt ihn sein Weg nun zurück nach Windorf.

Bei dem Dorfverein aus der Kreisklasse Deggendorf ist die Freude über die Rückkehr groß. Sportlicher Leiter Armin Braun ordnet den Transfer als wichtigen Schritt für die kommende Saison ein: „Mit Lukas kehrt der nächste Windorfer zurück. Mich freut es extrem - wir gewinnen mit Lukas nicht nur enorme Qualität, sondern auch einen Heimkehrer, der das Umfeld bestens kennt und menschlich überragend reinpasst.“ Ebner selbst blickt dankbar auf seine Zeit beim FC Künzing zurück, freut sich nun aber auf die Rückkehr zu seinem Heimatverein: „Ich möchte mich beim gesamten FC Künzing herzlich für zwei sehr schöne und prägende Jahre bedanken. Es war mir jederzeit eine große Freude und Ehre, Teil dieses Vereins sein zu dürfen. Für mich ist nun jedoch der Zeitpunkt gekommen, nach Windorf zurückzukehren. Ein besonderer Dank gilt Armin für seine Geduld und sein Vertrauen. Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison wieder gemeinsam mit Freunden auf dem Platz zu stehen und mit voller Motivation anzugreifen.“

Auch auf der Kommandobrücke der Windorfer Reserve gibt es eine Veränderung: Andreas Hofbauer wird künftig aus politischen und beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit Tobias Fischl und Enzo Pilsl übernehmen zwei interne Lösungen, die ohnehin bereits eng in die Reservemannschaft eingebunden sind und das Team bestens kennen.

Tobias Fischl (3.v.l.) und Enzo Pilsl (2.v.r.) übernehmen ab der kommenden Saison das Kommando bei der KK-Reserve des FCW. – Foto: Verein