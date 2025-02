Rückkehrer mit viel Qualität - Hinz wieder beim TVM

Hinz durchlief große Teile der Jugend des TV Mascherode und machte auch seine ersten Schritte im Herrenbereich beim TVM, ehe es den Offensivmann zum MTV nach Hondelage zog. Bei den Blau-Weißen kam er seit der letzten Saison auf 30 Einsätze in der Bezirksliga, in denen Hinz acht Tore erzielte.

In der aktuellen Saison stehen dem Neuzugang des Kreisligisten zwölf Einsätze und drei Tore zu Buche, wobei Hinz sechs Mal in der Startelf stand. Mit Hondelage stünden die Chancen auf einen Aufstieg in die Landesliga gar nicht mal schlecht, denn das Team von Trainer Rafael Schindzielorz steht aktuell auf dem vierten Rang und hat nur einen Punkt Rückstand auf Volkmarode, die auf Rang eins rangieren.