Rückkehrer mit Oberliga-Erfahrung und neuer Kreisliga-Coach

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Gerade in der Winterpause gibte s wieder viele Veränderungen. Was genau ist das?

Der letzte Winterneuzugang ist ein alter Bekannter: Vladimir Biller kehrt dreieinhalb Jahre nach seinem Abgang zur SpVgg zurück und schließt die in der Winterpause entstandene Lücke in der Offensive. Der 24‑Jährige spielte bereits von 2019 bis 2022 für die SpVgg. Anschließend stand er ein Jahr beim FV 08 Rottweil in der Bezirksliga sowie zwei Jahre beim FC 08 Villingen II in der Verbands- und Oberliga unter Vertrag. In der vergangenen Hinrunde erzielte er als Stammspieler des SC Pfullendorf in der Verbandsliga Südbaden 4 Tore in 14 Spielen. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Wir freuen uns sehr, Vova wieder in unseren Reihen zu haben und wünschen ihm viel Erfolg in der Rückrunde!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SG Vöhringen II

Wolfgang Mey übernimmt die Zweite!

Auch bei der zweiten Mannschaft können wir auf dem Trainerposten Vollzug melden.

Mit Wolfgang Mey kommt ein erfahrener Mann, der seit 1997 fast ununterbrochen an der Seitenlinie steht. Zudem ist Wolfgang Lizenzinhaber und wird den eingeschlagenen Weg sicher weitergehen. Er folgt im Sommer auf den nach Fischingen abwandernden Knud Herr.

Herzlich Willkommen bei der SGV!

