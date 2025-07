Rückkehrer mit großer Mission für den VfR Wormatia Worms

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Unter den vielen externen Neuzugängen befand sich mit Nicolas Obas auch ein Spieler, der in der vergangenen Saison bereits das Wormatia-Trikot getragen hatte, den Verein im Winter jedoch in Richtung Türkspor Dortmund verlassen hatte. Nun folgt also die Rückkehr des Defensivspielers, der zuvor in Worms auf den Außenverteidiger-Positionen zum Einsatz gekommen war.