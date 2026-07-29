Rückkehrer mit Drittliga-Erfahrung: "Für mich ein Stück Heimat"

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Im vergangenen Sommer hatte Martin Ludwig den VfB Merseburg verlassen, um sich dem Verbandsliga-Kontrahenten 1. FC Bitterfeld-Wolfen anzuschließen. Nun ist der ehemalige Drittliga-Spieler vom Halleschen FC zurück am Ulmenweg.

"Schön, dass du wieder da bist, Lude! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen dir eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison im VfB-Trikot", schrieb der Verbandsligist zur Rückkehr des Offensivspielers, der zuvor schon in der Saison 2024/25 für den VfB in der Verbandsliga und davor für den 1. FC Merseburg in der Oberliga (2019/20) aufgelaufen ist. Zum Spielerprofil:

"Der VfB ist für mich ein Stück Heimat und es ist immer ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen", erklärte der 27-Jährige zu seinem Wechsel nach Merseburg. "Wieder gemeinsam mit all meinen Freunden zu kicken, Spaß zu haben und sportliche Erfolge zu feiern – das ist der Grund, warum ich wieder hier bin", so Ludwig.

Profivertrag beim Halleschen FC, Einsätze in der 3. Liga

Im Gepäck hat der Neuzugang allerhand Erfahrungen. Ausgebildet im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg und des Halleschen FC unterschrieb Ludwig im November 2016 einen Profivertrag beim HFC. In der Saison 2017/18 kam der Youngster 17 Mal für die Hallenser in der 3. Liga zum Einsatz.