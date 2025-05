Rückkehrer Maouel trifft wie früher – Fünf Tore in 79 Minuten

Es war ein überraschendes Comeback, doch der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Abdelkader Maouel, früher für Regionalligisten wie Bonner SC, Bayer Leverkusen II, Sportfreunde Siegen und den KFC Uerdingen aktiv, erzielte in der Bezirksliga Staffel 1 Mittelrhein binnen nur 79 Minuten fünf Tore für den Tabellenvorletzten SC Schwarz-Weiß Köln.

"Ich freue mich immer, wenn ich Tore schieße und gehe in jedes Spiel, um genau das zu tun", sagt der 36-jährige Stürmer, der beim 13:2 gegen den SV Altenberg einen Dreierpack schnürte und beim 7:1 gegen TuS Lindlar doppelt traf. Besondere Bedeutung misst er dem jedoch nicht mehr bei: "Wirklich besonders ist es nicht mehr", erklärt er trocken. Dabei hatte Trainer Frank Vones vor der Partie zwei Treffer von ihm gefordert – Maouel lieferte.

Dabei hatte Maouel seine Karriere eigentlich beendet. "Ich habe meine Schuhe an den Nagel gehängt", erklärt er. Doch der besondere Draht zu Trainer Frank Vones ließ ihn nicht lange zögern. "Ich schätze ihn sehr als Menschen und Trainer. Ich habe viele Trainer in meiner Karriere kommen und gehen sehen, doch Frank begleitet mich, seit ich fünf Jahre alt bin", betont Maouel. Als Vones anrief, stand der ehemalige Regionalliga-Stürmer bereit – obwohl er "nicht einmal im Mannschaftstraining war".

Ob es weitere Einsätze geben wird? "Es juckt mich wieder etwas in den Beinen", gibt Maouel zu. Er werde, so weit es beruflich möglich sei, für Kurzeinsätze zur Verfügung stehen. Auch, weil es die letzte Saison von Vones als Trainer ist: "Ich will bei seiner Abschiedstour dabei sein. Ich schätze und liebe den Verein und Trainer Frank."