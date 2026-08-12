Rückkehrer Li-Fa startet mit Heimniederlage Jaugstetter und Krause lassen Sottrum jubeln von FuPa Lüneburg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Am Dienstagabend schlossen der SV Lilienthal-Falkenberg und TV Sottrum den ersten Spieltag der Bezirksliga Lüneburg III ab. Die routinierteren Gäste fuhren einen hart erarbeiteten Auswärtserfolg ein.

Vor allem im ersten Abschnitt stellten sie die aktivere Mannschaft, gingen nach rund einer halben Stunde durch Louis Jaugstetter in Führung. Das nach dreijähriger Abstinenz als souveräner Kreisliga-Meister zurückgekehrte Li-Fa akklimatisierte sich aber mit zunehmender Spielzeit und konnte die Partie offen gestalten. Trotz vorhandener Möglichkeiten fiel allerdings nicht der Ausgleich. Stattdessen erhöhte Leon Krause infolge eines schnell ausgeführten Freistoßes aus halbrechter Position auf 0:2 und sorgte damit für die Entscheidung (65.).