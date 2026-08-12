 2026-08-12T04:46:12.593Z

Ligabericht

Rückkehrer Li-Fa startet mit Heimniederlage

Jaugstetter und Krause lassen Sottrum jubeln

von FuPa Lüneburg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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Bezirksliga 3
Sottrum
SV Li-Fa

Am Dienstagabend schlossen der SV Lilienthal-Falkenberg und TV Sottrum den ersten Spieltag der Bezirksliga Lüneburg III ab. Die routinierteren Gäste fuhren einen hart erarbeiteten Auswärtserfolg ein.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
TV Sottrum
TV SottrumSottrum
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Abpfiff
+Video

Vor allem im ersten Abschnitt stellten sie die aktivere Mannschaft, gingen nach rund einer halben Stunde durch Louis Jaugstetter in Führung. Das nach dreijähriger Abstinenz als souveräner Kreisliga-Meister zurückgekehrte Li-Fa akklimatisierte sich aber mit zunehmender Spielzeit und konnte die Partie offen gestalten. Trotz vorhandener Möglichkeiten fiel allerdings nicht der Ausgleich. Stattdessen erhöhte Leon Krause infolge eines schnell ausgeführten Freistoßes aus halbrechter Position auf 0:2 und sorgte damit für die Entscheidung (65.).

Für den SV Lilienthal-Falkenberg geht es am Sonntag mit dem schwierigen Auswärtsspiel in Anderlingen weiter. Dort unterlag Sottrum in einer vorgezogenen Begegnung bereits vor einer Woche. Der TV darf sich nun auf das erste Heimspiel der Saison gegen die TuSG Ritterhude freuen.

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