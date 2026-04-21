Rückkehrer Kwoczala übernimmt SV Bergisch Gladbach II

Martin Kwoczala übernimmt die Zweitvertretung des SV Bergisch Gladbach – Foto: Baran Dagdelen

Mit Martin Kwoczala kehrt ein ehemaliger Oberliga-Spieler der 09er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ab der kommenden Spielzeit übernimmt der 42-Jährige das Zepter bei der Zweitvertretung und soll dort nach dem angekündigten Abschied des aktuellen Trainerduos für frischen Wind sorgen.

Kwoczala tritt im Sommer die Nachfolge von Abi Tollih (44) und Thorsten Flemm (47) an. Das aktuelle Gespann wird den Verein nach dem Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen. Für Kwoczala ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn der 42-Jährige schnürte über viele Jahre hinweg selbst die Schuhe für den aktuellen Tabellenführer der Mittelrheinlkiga und war über Jahre im damaligen Oberliga-Kader des Vereins zu finden.

Aktuell sammelt Kwoczala noch Erfahrungen in der Bezirksliga 1, wo er als Co-Trainer an der Seite von Baran Dagdelen beim TV Hoffnungsthal fungiert. Dass er auch als Hauptverantwortlicher eine Mannschaft führen kann, bewies er zuvor beim SV Refrath. Über mehrere Jahre leitete er dort die Geschicke des Kreisliga-A-Teams und kennt die Fußballlandschaft im Bergischen daher aus dem Effeff. Nun soll er diese Expertise nutzen, um die Reserve des SV 09 sportlich weiterzuentwickeln.