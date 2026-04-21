Rückkehrer Kwoczala übernimmt SV Bergisch Gladbach II

Mit Martin Kwoczala kehrt ein ehemaliger Oberliga-Spieler der 09er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ab der kommenden Spielzeit übernimmt der 42-Jährige das Zepter bei der Zweitvertretung und soll dort nach dem angekündigten Abschied des aktuellen Trainerduos für frischen Wind sorgen.
Kwoczala tritt im Sommer die Nachfolge von Abi Tollih (44) und Thorsten Flemm (47) an. Das aktuelle Gespann wird den Verein nach dem Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen. Für Kwoczala ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn der 42-Jährige schnürte über viele Jahre hinweg selbst die Schuhe für den aktuellen Tabellenführer der Mittelrheinlkiga und war über Jahre im damaligen Oberliga-Kader des Vereins zu finden.
Aktuell sammelt Kwoczala noch Erfahrungen in der Bezirksliga 1, wo er als Co-Trainer an der Seite von Baran Dagdelen beim TV Hoffnungsthal fungiert. Dass er auch als Hauptverantwortlicher eine Mannschaft führen kann, bewies er zuvor beim SV Refrath. Über mehrere Jahre leitete er dort die Geschicke des Kreisliga-A-Teams und kennt die Fußballlandschaft im Bergischen daher aus dem Effeff. Nun soll er diese Expertise nutzen, um die Reserve des SV 09 sportlich weiterzuentwickeln.
Die Aufgabe ist durchaus anspruchsvoll, da sich die zweite Mannschaft als Aufsteiger derzeit in schwierigem Fahrwasser befindet. Momentan belegt das Team den 13. Platz in der Kreisliga B2 und rangiert damit nur hauchdünn über dem Abstiegsstrich. Unabhängig vom Ausgang des Klassenerhalts sieht man im Verein in Kwoczala die Ideallösung für die künftigen Aufgaben. „Martin bringt nicht nur fachliche Qualität mit, sondern passt auch menschlich hervorragend zu uns und kennt den Verein bestens“, lässt Sportvorstand Stefan Hartleib verlauten.
Das Restprogramm SV Bergisch Gladbach 09 II
24. Spieltag: (H) TV Hoffnungsthal 1907 II (14.)
25. Spieltag: (A) SG Overath-Vilkerath (7.)
26. Spieltag: (H) SV Eintracht Hohkeppel III (1.)
27. Spieltag: (A) TV Herkenrath (16.)
28. Spieltag: (A) SV Bechen 1930 (15.)
29. Spieltag: (H) SV Frielingsdorf 1925 II (11.)
30. Spieltag: (A) SSV Jan Wellem II (12.)