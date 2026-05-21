Rückkehrer ist bereits der elfte Sommertransfer beim Oberligisten

– Foto: Eibner / Verein

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen kämpft in der Oberliga Baden-Württemberg noch um den Klassenerhalt, plant aber längst die kommende Saison. Mit Luis Weber kehrt ein vertrauter Stürmer an den Bruchwald zurück. Der 25-Jährige bringt Körperlichkeit, Mentalität und eine besondere Verbindung zum Verein mit.

Weber trug bereits früher das Trikot des FSV 08, ehe ihn sein Weg in die USA führte, wo er im Rahmen eines Stipendiums spielte und studierte. Nach zwei Jahren beim VfR Heilbronn folgt nun die Rückkehr nach Bietigheim-Bissingen. Der 1,91 Meter große Angreifer steht für Präsenz im Strafraum, zweikampfstarke Arbeit gegen den Ball und eine mannschaftsdienliche Spielweise. Gerade diese Mischung dürfte einem Kader helfen, der künftig mehr Durchschlagskraft und Widerstandsfähigkeit entwickeln soll.

Bemerkenswert ist, dass der FSV Weber trotz seines aktuellen Verletzungsstands verpflichtet. Sportlicher Leiter Groß verweist auf den über Jahre nie abgebrochenen Kontakt und betont, dass der Verein um Webers Klasse wisse. Der Stürmer soll auf seinem Reha-Weg volle Rückendeckung erhalten. Weber selbst spricht von seiner „sportlichen Heimat“ und davon, nach seiner Rückkehr auf den Platz alles für die Ziele des Vereins geben zu wollen.