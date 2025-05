Rückkehrer in der Landesliga und Wechsel in der Kreisliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

FC Marbach (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nachdem die Trainerfrage seit letzter Woche mit unseren beiden Coaches Leibe und Galle geklärt ist, freuen wir uns sehr, die ersten Vertragsverlängerungen bekannt geben zu dürfen! 🙌

Leon Kraguljac: Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon ist er ein echter Schlüsselspieler – engagiert, loyal und immer mit Herz dabei. Wir sind froh, dass du auch nächste Saison unsere Farben trägst, Leon Kraguljac – und freuen uns jetzt schon auf die nächsten Jahre mit dir!

Philipp Bez: Capitano. Leader. Maschine. Mr. 110 %. Die Superlative kennen keine Grenzen – auch in der kommenden Saison bleibt unser Capitano an Bord! Hinten unser Fels in der Brandung, vorne mit spektakulären Kopfballtreffern: Wir freuen uns, dass du weiter Teil der FC-Familie bist und bleibst.

Lukas Möhle: Alles andere als ein weiteres Jahr in Blau-Gelb hätte uns auch schwer gewundert, lieber Lukas, Keiner lebt den FC so wie du! Ob als Spieler der Ersten oder in deiner Funktion als Jugendvorstand – du bist auf und neben dem Platz ein unverzichtbarer Teil des Vereins. Wir freuen uns riesig, dass du auch kommende Saison wieder mit vollem Einsatz dabei bist!

Weitere Verlängerungen und Neuzugänge folgen in nächster Zeit - bleibt dran!

SV Degerschlacht (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns den ersten Sommerneuzugang für die kommende Saison 2025/26 bekanntgeben zu dürfen. Manuel Marjakaj kommt vom Nachbarn TSV Betzingen nach Degerschlacht! Mit 19 Spielen und 5 Torbeteiligungen gehört der Mittelfeldspieler zu den wichtigen Konstanten der Betzinger Mannschaft in dieser Saison und stand bereits in der Hinrunde gegen das Team um Headcoach Heiko Lichtenberger auf dem Feld. Nun schließt sich der 25-Jährige unserer ersten Mannschaft an und wird fortan einen wichtigen Platz im Mittelfeld einnehmen. Wir freuen uns auf dich Manuel, herzlich Willkommen beim SVD!

VfL Sindelfingen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der VfL Sindelfingen freut sich, Alexander Bachmann zur kommenden Saison wieder in seinen Reihen willkommen zu heißen. Der gebürtige Sindelfinger kehrt nach Stationen in der Landesliga in seine Heimat zurück und wird die Torwartposition des VfL verstärken. "Alex ist ein echter Sindelfinger und verkörpert wie kaum ein anderer die Identifikation mit unserem Verein", betonen Thomas Dietsche und Bastian Bothner aus der sportlichen Leitung. "Nicht nur menschlich, sondern auch sportlich ist er eine enorme Bereicherung. Alex hat jahrelang in der Verbandsliga als unsere Nummer Eins überzeugende Leistungen gezeigt und zuletzt auch beim Hövelhofer SV in der Landesliga regelmäßig starke Auftritte abgeliefert. Seine sechs Nominierungen in die Elf der Woche sprechen für sich." Maik Schütt, Trainer des VfL, zeigt sich ebenfalls begeistert: "Die Torhüterposition ist für jede Mannschaft von zentraler Bedeutung. Mit Alex Bachmann haben wir genau die Verstärkung, die wir gesucht haben." Auch Alex selbst blickt seiner Rückkehr mit großer Vorfreude entgegen: "Der VfL ist mein Herzens- und Heimatverein. Es war immer mein Wunsch, eines Tages zurückzukehren. Dass es nun so schnell möglich ist, macht mich überglücklich. Ich kann es kaum erwarten, ab dem 1. Juli wieder Teil des Teams zu sein." Mit der Verpflichtung von Alexander Bachmann nimmt der Kader des VfL Sindelfingen für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass sie ab Juli mit einer schlagkräftigen Mannschaft an den Start gehen können, die in der Lage ist, an der Spitze mitzuspielen. Alexander Bachmann stand bereits von 2018 bis 2023 im Tor des VfL Sindelfingen, bevor er zum Hövelhofer SV in die Landesliga wechselte. Dort überzeugte er in der Aufstiegssaison der Westfalenliga mit konstant guten Leistungen.

SSV Göppingen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Beim SSV Göppingen gibt es zum Saisonende einen Trainerwechsel. Nahir Tunc hört nach drei Jahren als Trainer auf. Zur kommenden Saison übernimmt Simon Aryo das Traineramt. "Nach drei Jahren in Doppelfunktion möchte ich mich wieder mehr auf meine Aufgaben als Abteilungsleiter konzentrieren. Ich denke, dass es auch der richtige Zeitpunkt ist, wir stehen gut da, der Kader bleibt soweit zusammen, ein neuer Trainer wird neue Impulse setzen können und nochmal was aus den Jungs rausholen", sagt Nahir Tunc gegenüber FuPa.