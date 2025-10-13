🗣: Rückkehrer glänzt beim Spitzenreiter – SpVgg feiert – SEF dominant

Freising eröffnete am Freitag mit einem souveränen 3:0-Sieg über Rohrbach den 13 Spieltag. Im Abstiegskampf setzte sich der FC Gerolfing gegen den SV Ampertal Palzing durch, die mit einigen Schiedsrichterentscheidungen haderten. Die SpVgg Altenerding gewann ein reines Kampfspiel im Derby gegen Langengeisling. Die ersten Reaktionen der Bezirksliga Nord.
Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Das war heute eine reines Kampfspiel, das für die Zuschauer nicht schön anzusehen war. Es gab wenig gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, vieles hat sich im Mittelfeld abgespielt. Letzte Woche hatten wir noch Pech nicht gewonnen zu haben, heute hatten wir in zwei Szenen Glück gehabt, als Geisling aus einer guten Tormöglichkeit nicht abschloss und bei der anderen Szene, wir dann das Tor machen. Der Derbysieg war wichtig für uns. Wir wünschen Langengeisling alles Gute.«
Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Großes Kompliment an meine Jungs. Wir haben gegen eine spielerisch sehr starke Mannschaft gut dagegen gehalten. Die Chancenverwertung war gut von uns. In manchen Situationen hatten wir dann auch das Quäntchen Glück und einen überragenden Keeper. Tom Pfanzelt hat seine Karriere eigentlich beendet und ist nur aufgrund unserer verletzten Torhüter zurückgekommen. Er hat uns die drei Punkte festgehalten.«
Heiko Baumgärtner, Trainer des SC Eintracht Freising: »Über 90 Minuten war das ein absolut dominanter Auftritt von uns zu Hause. In der ersten Halbzeit haben wir es leider verpasst, den Büchsenöffner zu setzen – unter anderem mit einem Lattentreffer –, defensiv haben wir allerdings nichts zugelassen. Im letzten Drittel hat uns da noch ein Stück Entschlossenheit gefehlt.
Nach der Pause konnten wir dann durch eine Standardsituation in Führung gehen: Felix Fischer trifft per Kopf zum 1:0. Kurz darauf erhöht Johannes Grubmüller mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0. Wir hatten einige starke Umschaltmomente, haben es aber zunächst verpasst, den Sack früher zuzumachen.
Das 3:0 war dann ein perfekt ausgespielter Konter über Felix Fischer auf Florian Huber, der sich stark durchgesetzt hat, bis zur Grundlinie ging und den Ball sauber ins Zentrum legte, wo Fabrizio Brandes in klassischer Mittelstürmermanier aus drei Metern vollendet hat.
Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg. Rohrbach wünsche ich für den weiteren Saisonverlauf alles Gute.«
Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Die erste Halbzeit war ziemlich chancenarm, beide Mannschaften standen defensiv gut. Freising hatte eine Möglichkeit mit einem Lattenschuss, aber ansonsten war wenig los auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben sie dann mit zwei Standards das 2:0 erzielt und am Ende auch verdient das Spiel gewonnen.«
Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Heute war es ein Kampfspiel. Der Platz war tief und schlecht. Über 90 Minuten ist kein richtiger Spielfluss entstanden. Es waren viele Fouls und Unterbrechungen. Die beiden ersten Tore fielen nach fragwürdigen Elfmeter. Das entscheidende Tor hat zum Spiel gepasst. Der Ball ist irgendwie zwischen Freund und Gegner ins Tor gedrückt worden.
Am Ende musst du auch solche Spiele gewinnen. Für uns war es ein enorm wichtiger Sieg gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten, den wir dadurch auf Abstand halten.«
Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: »Wir sind gut in die Partie gestartet und haben den Gegner früh unter Druck gesetzt. In der 5. Minute legt sich Christian Träsch den Ball zu weit vor, unser Stürmer spritzt dazwischen und wird klar von Träsch gefoult – für jeden anderen Spieler auf dem Platz wäre das eine Rote Karte gewesen, für ihn jedoch nicht. Den fälligen Elfmeter verwandeln wir sicher zum 0:1.
In der Folge haben wir zwei hundertprozentige Chancen durch Schermbach und Radlmeier, verpassen es aber, das 0:2 nachzulegen. Dann leisten wir uns im Spielaufbau einen kapitalen Fehler, der zu einem zweifelhaften Elfmeter für Gerolfing führt – 1:1.
Kurz darauf geraten wir in Unterzahl, nach zehn Minuten, die aus unserer Sicht völlig überzogen waren. Trotz allem verteidigen wir leidenschaftlich und bleiben im Spiel. Gerade als wir dachten, wir könnten vielleicht noch etwas Zählbares mitnehmen, sieht Gurbeta Gelb-Rot – erneut eine sehr harte Entscheidung. So mussten wir die letzten 30 Minuten in Unterzahl überstehen. Wir haben das lange Zeit richtig gutgemacht, doch eine einzige unglückliche Szene reicht manchmal: Wir klären den Ball nicht konsequent, und Gerolfing erzielt das 2:1.
Alles in allem eine vermeidbare Niederlage, bei der viele unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns eine Rolle spielten. Trotzdem ein starker Kampf unserer Mannschaft.«