🗣: Rückkehrer glänzt beim Spitzenreiter – SpVgg feiert – SEF dominant

Freising eröffnete am Freitag mit einem souveränen 3:0-Sieg über Rohrbach den 13 Spieltag. Im Abstiegskampf setzte sich der FC Gerolfing gegen den SV Ampertal Palzing durch, die mit einigen Schiedsrichterentscheidungen haderten. Die SpVgg Altenerding gewann ein reines Kampfspiel im Derby gegen Langengeisling. Die ersten Reaktionen der Bezirksliga Nord.

SpVgg Altenerding siegt im Derby: »War wichtig für uns« Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding FC Langengeisling FC Langengeisling 1 0 Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Das war heute eine reines Kampfspiel, das für die Zuschauer nicht schön anzusehen war. Es gab wenig gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, vieles hat sich im Mittelfeld abgespielt. Letzte Woche hatten wir noch Pech nicht gewonnen zu haben, heute hatten wir in zwei Szenen Glück gehabt, als Geisling aus einer guten Tormöglichkeit nicht abschloss und bei der anderen Szene, wir dann das Tor machen. Der Derbysieg war wichtig für uns. Wir wünschen Langengeisling alles Gute.« Rückkehrer Pfanzelt überragt beim Bezirksliga-Spitzenreiter: »Hat die drei Punkte festgehalten« Gestern, 15:00 Uhr TSV München 1954 München 54 SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen 1 3 Abpfiff Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Großes Kompliment an meine Jungs. Wir haben gegen eine spielerisch sehr starke Mannschaft gut dagegen gehalten. Die Chancenverwertung war gut von uns. In manchen Situationen hatten wir dann auch das Quäntchen Glück und einen überragenden Keeper. Tom Pfanzelt hat seine Karriere eigentlich beendet und ist nur aufgrund unserer verletzten Torhüter zurückgekommen. Er hat uns die drei Punkte festgehalten.« SE Freising belohnt sich gegen Rohrbach in der zweiten Hälfte

Heiko Baumgärtner, Trainer des SC Eintracht Freising: »Über 90 Minuten war das ein absolut dominanter Auftritt von uns zu Hause. In der ersten Halbzeit haben wir es leider verpasst, den Büchsenöffner zu setzen – unter anderem mit einem Lattentreffer –, defensiv haben wir allerdings nichts zugelassen. Im letzten Drittel hat uns da noch ein Stück Entschlossenheit gefehlt. Nach der Pause konnten wir dann durch eine Standardsituation in Führung gehen: Felix Fischer trifft per Kopf zum 1:0. Kurz darauf erhöht Johannes Grubmüller mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0. Wir hatten einige starke Umschaltmomente, haben es aber zunächst verpasst, den Sack früher zuzumachen. Das 3:0 war dann ein perfekt ausgespielter Konter über Felix Fischer auf Florian Huber, der sich stark durchgesetzt hat, bis zur Grundlinie ging und den Ball sauber ins Zentrum legte, wo Fabrizio Brandes in klassischer Mittelstürmermanier aus drei Metern vollendet hat. Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg. Rohrbach wünsche ich für den weiteren Saisonverlauf alles Gute.« Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Die erste Halbzeit war ziemlich chancenarm, beide Mannschaften standen defensiv gut. Freising hatte eine Möglichkeit mit einem Lattenschuss, aber ansonsten war wenig los auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben sie dann mit zwei Standards das 2:0 erzielt und am Ende auch verdient das Spiel gewonnen.« Gerolfing gewinnt Kampfspiel gegen SV Ampertal Palzing: »Viele unglückliche Entscheidungen«