Rückkehrer für Zürich City - Abgänge beim Schlusslicht

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
FC Ajoie-Monterri
Trainer: Thierry Payet, Harold Santin
Zugänge: Mattéo Philippe (FC Grandvillars/FRA), Ibrahima Sissoko (FC Courrendlin-Courroux)
Abgänge: Nolan Geraud (SR Delémont), Joris Alexis Gester (FC Bassecourt), Lionel Martin (?), Hervé Dylan Buka (Frankreich)
FC Lachen/Altendorf
Trainer: Philipp Egli
Zugänge: Erijon Bislimi (SC Siebnen)
Abgänge: Lionel Etoundi Bilomba (Zürich City SC)
FC Liestal
Trainer: Sohail Bamassy
Zugänge: Ali Alkan (FC Concordia Basel II), Ismet Osmani (zuletzt FC Langenthal), Emir Aydogan (SV Muttenz)
Abgänge: Emre Sahin (FC Birsfelden), Ben Bruder (FC Pratteln)
FC Pratteln
Trainer: Daniel Widmer
Zugänge: Ben Bruder (FC Liestal), Leandro Köstinger (BSC Old Boys Junioren)
Abgänge: Florent Gacaferi (SC Dornach), Enrique Stefanelli (FC Birsfelden), Adrian Falcone (FC Birsfelden), Robert Gjergjaj (FC Aesch), Ronnie Pesenti (FC Gambarogno), Gerarld Asaba Tekwa (HNK Croatia Basel)
FC Red Star Zürich
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge: Armaan Kalra (FC Kosova), Nicolas Simon Mbazoa (FC Dietikon)
Abgänge: Gian Marco Bellisario (FC Mutschellen)
FC Thalwil
Trainer: Gianni Lavigna
Zugänge: Dennis Aberia (FC Dietikon), Kader Abubakar (FC Baden), Ardi Morina (zuletzt FC Baden)
Abgänge: Hakan Erdogu (FC Bülach)
FC Uster
Trainer: Etienne Scholz
Zugänge: Caner Türkmen (SV Schaffhausen)
Abgänge: Boris Steiner (FC Frauenfeld)
SC Binningen
Trainer: Dominik Müller
Zugänge: Felix Löpfe (SV Muttenz)
Abgänge: Haris Hodzic (SC Dornach), Orkun Cetin (FC Münchenstein)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 3 getätigt
SC Dornach
Trainer: Arjan Peco
Zugänge: Florent Gacaferi (FC Pratteln), Haris Hodzic (SC Binningen)
Abgänge: Antoine Diop (FC Saint-Louis Neuweg/FRA), Naoufel El Mouzili (FC Develier)
Zürich City SC
Trainer: Gabriel Machado
Zugänge: Lukas Winzap (zuletzt für FC Zürich lizenziert), Shahid Malhis (FC Dübendorf), Malik Sow (FC Dübendorf), Araz Sadik (FC Linth 04), Douglas Oliveira (FC Republika Srpska), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Florentino Da Silva (FC Langenthal), Darwyn Burgos (FC Brüttisellen-Dietlikon), Lionel Etoundi Bilomba (FC Lachen/Altendorf), Alessandro Gomes De Araujo Junior (FC Kosova)
Abgänge: Mohamet Mballo Mballo (Spanien), Ibrahim Bamba (England), Serkan Polat (?), Julio Sant Anna (FC Affoltern a/A), Gilberto Adul Seidi (GD Samora Correia/POR), Robi Gajsek (?), Albert Buqaj (SV Rümlang)
