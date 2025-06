Rückkehrer für VfR Dostluk Osterode

Der 23-Jährige spielte bis zur C-Jugend beim VfR, ehe er in Northeim Erfahrungen in der Landesliga und Niedersachsenliga sammelte. Im Herrenbereich war Danneberg zudem in der Oberliga aktiv und stand zuletzt erneut in der Landesliga auf dem Platz.

In der abgelaufenen Saison konnte Danneberg 16 Einsätze sammeln und dazu beitragen, dass Northeim die Klasse gehalten hat. In den beiden Jahren davor kam er auf 28 bzw. 30 Einsätze, nun folgt der Schritt zurück in die Heimat.