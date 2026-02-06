Rückkehrer für GW Beckedorf

– Foto: Lena Varoga

Der Kreisligist GW Beckedorf konnte via Instagram den ersten Neuzugang der Wintertransferperiode verkünden. Dabei ist Patrick Möwius kein Unbekannter bei den Grün-Weißen..

Der 28-Jährige spielte bereits in der Jugend für Beckedorf und machte dort auch seine ersten Schritte im Herrenbereich, ehe er 2018 zu Eintracht Aumund in die Bremer Bezirksliga wechselte. 2023 dann der Schritt zum 1. FC Burg in die Bremer Landesliga. Nun die Rückkehr zur alten Heimat nach Beckedorf.

Möwius selbst sagte via Instagram zum Transfer: "Zu seinem Jugendclub zurückzukehren fühlt sich immer gut und richtig an. Ich freue mich auf das nächste Kapitel und haben Lust meinen Ehrgeiz sowie die Erfahrungen, die ich die letzten Jahre in der Landesliga gesammelt habe, mitzubringen und das Team bei den kommenden Aufgaben bestmöglich zu unterstützen."