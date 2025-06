Rückkehrer für die Defensive

"Wir standen schon länger in Kontakt und da Florian mit dem Fußball spielen in Weimar angefangen hat, verfolgt man Ausbildungsverein natürlich den Werdegang dieser Spieler besonders. Da Florian auch öfters mal Gast auf dem Lindenberg war, ist der Kontakt nie abgebrochen und man erhofft sich als Verein, dass so ein Spieler nochmal auf den Lindenberg zurückkehrt. Wir hatten immer angenehme Gespräche und vor allem beide Seiten ein gutes Gefühl, dass wir uns menschlich sowie sportlich ergänzen werden", freut sich SC-Trainer Holger Orlamünde über den erfahrenen Kicker. Berufliche Verpflichtungen machen es dem Außenverteidiger inzwischen schwer, das Pensum in der Oberliga mit drei Trainingseinheiten pro Woche dauerhaft aufrechtzuerhalten. In Weimar will er nun wieder auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen – in einem Umfeld, das ihm vertraut ist. Dreimal konnte Giebel im Verlauf seiner Laufbahn den Thüringenpokal gewinnen. Seine Erfahrung und seine Mentalität werden dem jungen Team des SC 03 guttun.

Am vergangenen Wochenende konnte Giebel mit Rudolstadt den Klassenerhalt in der Oberliga sichern – in einem spannenden Fernduell mit Wismut Gera behauptete man sich in der fünften. Nach fünf Spielzeiten in der Oberliga folgt nun der Wechsel zurück zur alten Wirkungsstätte. Giebel stammt ursprünglich aus der Region und kennt den SC 03 aus früheren Zeiten: Schon in der Jugend war er in Weimar aktiv, bevor es ihn zum FC Carl Zeiss Jena zog. Dort feierte er bereits im Alter von 18 Jahren sein Profidebüt – beim 1:0-Erfolg gegen Union Berlin II. "So einen Spielertyp haben wir immer gesucht, der uns mit seiner Erfahrung, seiner Einstellung und Mentalität gerade bei der Entwicklung unserer jungen Mannschaft weiterhilft. So wie ich ihn kennengelernt habe, wird er auf dem Platz Verantwortung übernehmen und vorne weggehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf dem Platz unserem Spiel neue Impulse geben wird und gerade in schwierigen Spielphasen, die richtigen Akzente setzt", beschreibt der Weimar-Trainer Orlamünde die Stärken des Rückkehrers.