Leon Kunz (l.) vom SSV Allendorf ist nur schwer zu stoppen. So auch in dieser Szene gegen Jona Geissler von der SG Oberbiel. (Archivfoto) © Henrik Schneider
Rückkehrer des SSV Allendorf sorgt für neue Euphorie

Teaser KOL WEST: +++ Die enttäuschenden Wochen beim SSV Allendorf scheinen ein Ende genommen zu haben. Mit Leon Kunz ist der Heilsbringer zurück – nach Verletzung und einer Sperre +++

Wetzlar. Vor dem Saisonstart in der Fußball-Kreisoberliga West hatten viele Beobachter auf den SSV Allendorf getippt. Nicht etwa Aufsteiger FC Amedspor Wetzlar, sondern die Truppe von Coach Florian Kissel war der Aufstiegskandidat schlechthin. Doch schon früh mussten viele der Experten an sich zweifeln. Die Gelb-Schwarzen enttäuschten, Höhepunkt der Misere war die bittere 2:10 Niederlage gegen eben genannte Wetzlarer. Aber auch die 1:6-Pleite im Dill-Duell gegen Burg II dürfte die Laune beim SSV nicht gerade gehoben haben.

