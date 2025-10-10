Rückkehrer des SSV Allendorf sorgt für neue Euphorie

Wetzlar. Vor dem Saisonstart in der Fußball-Kreisoberliga West hatten viele Beobachter auf den SSV Allendorf getippt. Nicht etwa Aufsteiger FC Amedspor Wetzlar, sondern die Truppe von Coach Florian Kissel war der Aufstiegskandidat schlechthin. Doch schon früh mussten viele der Experten an sich zweifeln. Die Gelb-Schwarzen enttäuschten, Höhepunkt der Misere war die bittere 2:10 Niederlage gegen eben genannte Wetzlarer. Aber auch die 1:6-Pleite im Dill-Duell gegen Burg II dürfte die Laune beim SSV nicht gerade gehoben haben.