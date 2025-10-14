Zweite Einheit des TSV 1860 München unter Markus Kauczinski. Auf wen setzt der neue Löwen-Trainer? Der News-Ticker von der Grünwalder Straße.

Update, 14. Oktober, 10:35 Uhr: Zunächst die Torhüter, dann alle Löwen gemeinsam – angeführt von ihrem neuen Dompteur – betraten den Rasen an der Grünwalder Straße. Lockerer Aufgalopp, ein bisschen Danteln. Die Muskeln und den Geist wecken nach der Katerstimmung der vergangenen Wochen. Die Stimmung zum Start, dem Wetter entsprechend gut.

Nach dem lockeren Warmwerden ruft Markus Kauczinski seine Mannschaft zusammen. Ein paar Takte, und dann wird sich ordentlich aufgewärmt. Mit an Bord bislang bei jeder Einheit: Kevin Volland. Der 1860-Hoffnungsträger ist für das Spiel gegen Duisburg – nach letztem Stand – aber eher keine Option.

Rückkehrer betritt als Erstes den Rasen beim TSV 1860 München

Erstmeldung, 14. Oktober, 10:10 Uhr: Noch ist es ruhig an der Grünwalder Straße 114. Nur die Junglöwen trainieren um kurz nach 10 Uhr und Thomas Dähne dreht die ersten Runden. Der genesene Torhüter ist einer von drei Spielern, die am Sonntag gute Chancen haben, in die Aufstellung des TSV 1860 München zurückzukehren.

Um 10:30 Uhr steht heute die zweite öffentliche Trainingseinheit unter Markus Kauczinski an. 15 Minuten vor Trainingsstart trudeln immer mehr Fans ein. Alle wollen sich ein Bild von den neuen Löwen machen – vor dem ersten Härtetest gegen den MSV Duisburg. Das Auftakttraining erweckte bei 1860 ja schon etwas Hoffnung. (btfm/lma)