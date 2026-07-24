Rückkehrer bereit: Feucht brennt nach Absage auf Landesliga-Start

Knapp fünf Wochen intensive Vorbereitung sind ins Land gezogen, jetzt geht es wieder um Punkte. Beim 1. SC Feucht gab es abermals einige personelle Veränderungen im Sommer, dennoch steht man an der Waldstraße dem Saisonauftakt durchweg positiv gegenüber. Die Vorbereitung war im Großen und Ganzen unter dem Prädikat „bassd scho“ abzustempeln.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen gestandene Gegner (0:6 gegen den TSV Kornburg, 0:3 beim TSV Neudrossenfeld) folgten jeweils Punkteteilungen gegen den FC Schnaittach (2:2) und den ASV Zirndorf (1:1) aus der Bezirksliga. Danach konnte man die drei folgenden Testspiele jeweils mit 2:0 für sich entscheiden (TV Parsberg, ATSV Erlangen, TSV Roßtal). Bei der Generalprobe gab es dann in Burglengenfeld eine 4:2 Niederlage.
„Die Vorbereitung war soweit in Ordnung, aufgrund der vielen Neuzugänge wollten wir auch in den Testspielen verschiedene Varianten testen. Die Ergebnisse sind natürlich zweitrangig in der Vorbereitung, trotzdem war es schön zu sehen, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel besser entwickelt hat. Gerade mit dem Spiel beim ATSV Erlangen waren wir sehr zufrieden. In Burglengenfeld haben wir aber auch nochmal deutlich aufgezeigt bekommen, dass wir in der Defensive noch nicht sattelfest sind“ ,so Team-Manager Max Schmid zur Vorbereitung.
Das Saisonziel wird ähnlich wie letztes Jahr definiert, man möchte sich gegenüber der Vorjahresplatzierung verbessern und am Ende eine ordentliche Saison ohne jegliche Abstiegssorgen spielen. Mit Dominik Boldogh kehrte zudem im Lauf der Woche ein Rückkehrer nach kurzem Engagement in Ammerthal wieder zurück zum 1.SC Feucht.