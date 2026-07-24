Rückkehrer bereit: Feucht brennt nach Absage auf Landesliga-Start

– Foto: Daniel Schmid

Knapp fünf Wochen intensive Vorbereitung sind ins Land gezogen, jetzt geht es wieder um Punkte. Beim 1. SC Feucht gab es abermals einige personelle Veränderungen im Sommer, dennoch steht man an der Waldstraße dem Saisonauftakt durchweg positiv gegenüber. Die Vorbereitung war im Großen und Ganzen unter dem Prädikat „bassd scho“ abzustempeln.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen gestandene Gegner (0:6 gegen den TSV Kornburg, 0:3 beim TSV Neudrossenfeld) folgten jeweils Punkteteilungen gegen den FC Schnaittach (2:2) und den ASV Zirndorf (1:1) aus der Bezirksliga. Danach konnte man die drei folgenden Testspiele jeweils mit 2:0 für sich entscheiden (TV Parsberg, ATSV Erlangen, TSV Roßtal). Bei der Generalprobe gab es dann in Burglengenfeld eine 4:2 Niederlage.