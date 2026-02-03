Rückkehrer beim TV Altenstadt, Regionalliga-Torhüterin verletzt

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In den vergangenen zwei Jahren stand Koritnik bei Croatia Geislingen 2012 unter Vertrag, wo er sich sportlich wie persönlich sehr gut weiterentwickelte. Als absoluter Stammspieler sammelte er dort reichlich Spielpraxis, übernahm Verantwortung auf dem Platz und reifte sowohl als Fußballer als auch als Mensch.

Der TV Altenstadt kann zur Saison 2026/27 einen besonderen Neuzugang vermelden. Mit Noel „Noki“ Koritnik kehrt ein echtes Altenstädter Eigengewächs in seine Heimat zurück und soll die Defensive des TVA nachhaltig verstärken.

Noel Koritnik ist ein spielstarker Abwehrspieler, der auch unter Druck stets Lösungen findet. Er überzeugt durch einen ruhigen und sauberen Spielaufbau, gutes Stellungsspiel sowie kluge Entscheidungen. Damit bringt er genau die Qualitäten mit, die der TV Altenstadt benötigt, um defensiv stabil zu stehen und das Spiel von hinten heraus aktiv zu gestalten.

Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten zeichnet sich Koritnik auch durch seinen Charakter aus. Er gilt als zuverlässige, teamorientierte Persönlichkeit, die auf und neben dem Platz mit vollem Einsatz für die Mannschaft eintritt.

Seine Rückkehr nach Altenstadt ist mehr als ein gewöhnlicher Vereinswechsel. Es ist die Heimkehr eines Spielers, der den Verein kennt, sich mit ihm identifiziert und weiß, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen. Mit Erfahrung, Spielintelligenz und großem Engagement soll Noel Koritnik künftig eine wichtige Rolle beim TV Altenstadt einnehmen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Herrenberg

Der VfL Herrenberg muss vorerst auf seine Torhüterin Ann-Cathrin Maurer verzichten. Im Testspiel gegen die VfL Sindelfingen Ladies zog sie sich eine Fraktur im Finger zu und wird dem Team damit mehrere Wochen fehlen. Die Verletzung ist ein bitterer Rückschlag, da Anki zuletzt fest eingeplant war.

Nun heißt es für sie pausieren, heilen und neue Kraft sammeln.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++