Rückkehrer beim SV Vaihingen, Trainer bleiben in Ofterdingen

Itzak Sandovil kehrt zum SV Vaihingen zurück und ist für viele im Verein kein Unbekannter. Bereits in der A- und B-Jugend trug der Amerikaner das Trikot des SVV, nun folgt die Rückkehr in den Aktivenbereich des Bezirksligisten. Künftig soll er auf dem linken Flügel eingesetzt werden und dort für neue Impulse sorgen. Bei seinem ersten Einsatz nach der Rückkehr machte er sofort auf sich aufmerksam und bereitete bereits einen Treffer vor. Im Umfeld des Vereins ist die Freude über sein Comeback entsprechend groß.

TSV Ofterdingen

Beim TSV Ofterdingen sind die Weichen für die kommende Saison früh gestellt worden. Das Trainerduo Andreas Beyerle und Lucas Schreijäg wird auch im nächsten Jahr an der Seitenlinie stehen. Der Verein zeigt sich mit der sportlichen Entwicklung ebenso zufrieden wie mit der menschlichen Komponente der Zusammenarbeit. Die Entscheidung für eine Verlängerung fiel daher bereits vor einiger Zeit und gilt als klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Ofterdinger Weg.

Dieser soll mit einem weitgehend unveränderten Kader fortgesetzt werden. Nahezu die komplette Mannschaft bleibt zusammen, ergänzt werden soll sie punktuell durch junge Spieler aus der Region. Ein erstes Zeichen setzt der Klub mit dem Winterneuzugang Selim Apakhan. Der Spieler kommt von der SGM Mössingen/Belsen, wohnt in Mössingen und studiert in Albstadt. Er steht ab sofort zur Verfügung und wird im Verein als sportlich wie menschlich passende Verstärkung gesehen. Entsprechend herzlich fällt die Begrüßung beim TSV aus, verbunden mit den besten Wünschen für einen erfolgreichen Start.

