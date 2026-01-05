Rückkehrer beim Oberligisten und Bezirksligist mit Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Saskia Kazmaier kehrt auf die Waldebene zurück. Die 23-jährige Defensivspezialistin wechselt nach einem halben Jahr bei den Frauen des VfL Sindelfingen wieder in den Oberliga-Kader des FSV. Bevor Saskia sich im Sommer 2024 das erste Mal der Waldebene anschloss, wurde sie in Sindelfingen ausgebildet und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Manuel Strobel (Cheftrainer): "Saskia hat bereits in ihrer ersten Zeit auf der Waldebene gezeigt, dass sie die Qualität für die Oberliga mitbringt - und ich bin mir sicher, dass sie auch für höhere Aufgaben bereit ist. Mit ihrem sportlichen Gesamtpaket und ihrem Charakter passt sie perfekt zu unserem Projekt und dem Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Ich freue mich sehr darauf, jetzt erstmals mit ihr zusammenzuarbeiten und sie wieder in unserem Trikot zu sehen."

Saskia Kazmaier: "Ich freue mich sehr wieder auf der Waldebene zu sein. Durch das in mich gesetzte Vertrauen von Manu und die sportliche Perspektive, habe ich mich nach einem halben Jahr bewusst für die Rückkehr entschieden und will meinen Teil zu weiteren Erfolgen beitragen."

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Spvgg Trossingen

Mark Haas rückt aus der U23 in die erste Mannschaft auf. Der nächste Neuzugang der Ersten kommt aus den eigenen Reihen: Mark Haas (20) wird ab der Rückrundenvorbereitung fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Der Außenverteidiger, der zudem auf dem linken Flügel und im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist, hat die komplette Jugend der SpVgg durchlaufen und zählt seit rund 1,5 Jahren zu den absoluten Leistungsträgern der U23.

Dort überzeugte er nicht nur mit konstant starken Leistungen, sondern auch mit einer außergewöhnlichen Trainingsbeteiligung von über 95%. In den vergangenen drei Ligaspielen stand er bereits in der Startelf der ersten Mannschaft – und wusste auch dort zu überzeugen. Bei Bedarf wird er weiterhin die U23 unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass erneut ein Spieler aus der U23 den Sprung in die Erste schafft und wünschen Mark weiterhin viel Erfolg

