Rückkehrer beim Landesligisten und Bezirksliga-Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Zainingen verstärkt seine Offensive für die kommende Saison in der Bezirksliga Alb mit Damian Pirrachio. Der Offensivspieler wechselt von der TuS Metzingen zum SVZ und möchte dort den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen. Die sportliche Leitung sieht in ihm einen variablen Spieler, der dem Angriff zusätzliche Möglichkeiten geben soll. Damian Pirrachio fühlt sich nach eigenen Angaben bereits gut aufgenommen und will mit seinem offensiven Fußball zum Erreichen der gemeinsamen Ziele beitragen.

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SSV Schwäbisch Hall

Der SSV Schwäbisch Hall setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf Kontinuität und eine Rückkehr. Dogukan Kaplan bleibt dem Verein erhalten, nachdem er sich seit seinem Winterwechsel schnell zum Stammspieler entwickelt hat. Mit Qualität, Einsatzwillen und Präsenz im Mittelfeld soll er weiter eine wichtige Rolle übernehmen. Zudem kehrt Samuel Weidner nach zwei Jahren zum SSV zurück. Der Angreifer soll mit Erfahrung, Ehrgeiz und Qualität die Offensive verstärken.

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TSV Harthausen/Scher

Der TSV Harthausen/Scher verabschiedet nach der Saison 2025/2026 mehrere Spieler. Ben Schaberger verlässt den Landesligisten nach einer Spielzeit und wechselt zum TSV Straßberg. Marius Geng, der auf 23 Landesliga-Einsätze kam und sich mit einem Doppelpack am letzten Spieltag verabschiedete, kehrt zur SGM Bronnen/Neufra zurück. Zudem verlassen Liam Allseits und Finn Lutz den TSV. Lukas Bienwald war bereits im Winter gegangen. Der Verein bedankt sich für Einsatz und Teamgeist.

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