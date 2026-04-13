Rückkehrer beim Landesligisten und Bezirksliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SC Geislingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf eine Rückkehr mit Gewicht. Yannick Ruther wird ab Sommer wieder das Trikot im Eybacher Tal tragen und kehrt damit an eine frühere Wirkungsstätte zurück, die er bereits in der Saison 2018/19 kannte.
Seither hat der Offensivspieler reichlich Erfahrung gesammelt. Acht Jahre und mehr als 150 Einsätze in Landes- und Verbandsliga sowie über 60 Scorerpunkte verleihen dieser Personalie erkennbar Substanz. Sportlich erhält Geislingen damit einen schnellen, umtriebigen und torgefährlichen Spieler, der auf den Flügeln ebenso wie im Sturm eingesetzt werden kann. Hinzu kommt nach Ansicht des Vereins ein ausgeprägter Siegeswille, der gut in das gewünschte Profil passt. Für den SC Geislingen ist die Rückkehr von Yannick Ruther daher weit mehr als eine nostalgische Geschichte – sie ist ein Transfer mit klarer sportlicher Perspektive.
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Der TSV Weilheim/Teck treibt seine Planungen für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga Neckar/Fils mit einem vielversprechenden Neuzugang voran. Eymen Gündogdu wechselt vom FV 09 Nürtingen zu den Weilheimern und bringt ein Profil mit, das dem Offensivspiel spürbar neue Impulse verleihen soll.
Ausgebildet wurde der schnelle Angreifer beim 1. FC Frickenhausen, im Aktivenbereich sammelte er anschließend Erfahrungen bei Türkspor Nürtingen und zuletzt beim FV 09 Nürtingen. Dort machte er mit starken Zahlen auf sich aufmerksam: 33 Scorerpunkte in der vergangenen Saison, ein entscheidender Beitrag zum Aufstieg und aktuell bereits wieder 13 Torbeteiligungen sprechen eine klare Sprache. Mit Dynamik, Torgefahr und Zug zum Gegner soll Eymen Gündogdu nun auch in Weilheim Akzente setzen.
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