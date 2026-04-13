Rückkehrer beim Landesligisten und Bezirksliga-Zugang

– Foto: Jonas Baier

SC Geislingen

Der SC Geislingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf eine Rückkehr mit Gewicht. Yannick Ruther wird ab Sommer wieder das Trikot im Eybacher Tal tragen und kehrt damit an eine frühere Wirkungsstätte zurück, die er bereits in der Saison 2018/19 kannte.

Seither hat der Offensivspieler reichlich Erfahrung gesammelt. Acht Jahre und mehr als 150 Einsätze in Landes- und Verbandsliga sowie über 60 Scorerpunkte verleihen dieser Personalie erkennbar Substanz. Sportlich erhält Geislingen damit einen schnellen, umtriebigen und torgefährlichen Spieler, der auf den Flügeln ebenso wie im Sturm eingesetzt werden kann. Hinzu kommt nach Ansicht des Vereins ein ausgeprägter Siegeswille, der gut in das gewünschte Profil passt. Für den SC Geislingen ist die Rückkehr von Yannick Ruther daher weit mehr als eine nostalgische Geschichte – sie ist ein Transfer mit klarer sportlicher Perspektive.