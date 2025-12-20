Rückkehrer beim Bezirksligisten und sieben Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kenan Redzic kehrt zur SpVgg Trossingen zurück - Unsere erste Mannschaft hat ihren ersten Neuzugang für die Rückrunde verpflichtet: Kenan Redzic (18) kehrt vom FC Bräunlingen zur SpVgg Trossingen zurück. Der offensiv flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler wechselte im Sommer aus unserer A‑Jugend in die A‑Jugend‑Landesliga nach Bräunlingen. Zuvor wurde er unter anderem beim SV Zimmern ausgebildet. Für die Rückrunde ist Kenan fest für unsere erste Mannschaft eingeplant. Herzlich willkommen zurück bei der SpVgg, Kenan – und viel Erfolg!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Degerschlacht

Diese Spieler haben beim Verein für die kommende Spielzeit verlängert:

Robert Berdar - Mit starken Qualitäten auf der Linie und schnellen Reaktionen ein wichtiger Faktor zwischen den Pfosten.

Lukas Koch - Ein sicherer Rückhalt für das Team. Verlässlich, konzentriert und immer da, wenn es darauf ankommt.

Simon Schmidt - Ein echtes Laufmonster. Arbeitet unermüdlich für die Mannschaft und belohnt sich mit Toren.

Ilias Dimou - Ballsicherer Abräumer mit Auge. Gewinnt Zweikämpfe und sorgt für Ordnung im Zentrum.

Marcel Schreyer - Taktisch starker Co-Spielertrainer, mit klaren Ideen. Gibt dem Team Richtung und Stabilität auf und neben dem Platz.

Alexander Hirscher - Führt mit Ruhe, Respekt und Vorbildfunktion. Ein Capitano, auf den man sich verlassen kann.

Tim Appl - Kreativer Kopf mit feinem Fuß. Sorgt für Ideen und besondere Momente im Spielaufbau.

Tim Löffler - Abgeklärt und treffsicher. Vor dem Tor bleibt er cool und nutzt seine Chancen.

Gemeinsam in die neue Saison - danke für euer Vertrauen und eure Zusagen!

