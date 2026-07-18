Rückkehrer beim Bezirksliga-Aufsteiger und 26 Kreisliga-Verlängerungen

– Foto: Alexander Hornauer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Wurmlingen aus der Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern begrüßt Julien Kübler als ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der vielseitige Defensivspieler kehrt nach Station beim SV Geisingen nach Wurmlingen zurück, wo er bereits in der Jugend und im Aktivenbereich spielte. Kübler kann auf der Sechs und in der Innenverteidigung eingesetzt werden und zeichnet sich durch Ballsicherheit, Führungsmentalität und großen Einsatzwillen aus. In der ersten Mannschaft soll er dem SVW Stabilität und Erfahrung geben. Die Vorfreude auf seine Rückkehr ist groß.

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SV Steinbach

Der SV Steinbach, Aufsteiger in die Bezirksliga Rems/Murr/Hall, begrüßt Luis Stiegler zurück. Der 27-Jährige wechselt vom GSV Erdmannhausen nach Steinbach und ist im Mittelfeld sowie in der Abwehr einsetzbar. Damit erhält der Aufsteiger eine flexible Option, die Stabilität in mehrere Mannschaftsteile bringen soll. Stiegler kennt den Verein bereits aus früherer Zeit und kehrt nun mit neuer Motivation zurück. Beim SV Steinbach will er sich weiter einbringen und seinen Platz im Team erarbeiten.

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TSV Höfingen

Der TSV Höfingen aus der Kreisliga A2 Enz/Murr setzt für die Saison 2026/27 auf Kontinuität. Zahlreiche Spieler der aktiven Herrenmannschaft haben zugesagt und bleiben dem Verein erhalten. Dazu zählen Daniele Rocco, Felix Roth, Julian Döhring, Valentin Rademann, Gökmen Yüksel, Kenai Russo, Rick Schuhmacher, Andreas Felger, Gianluca Russo, Aleksandar Ostojic, Armin Biemel, Ramon Faria-Haug, Sebastian Schleweck, Sebastian Utz, Denis Mörk, Benedikt Russ, Luca Fink, Kim Witte, Dennis Weber, Christos Hartakis, Marco Russo, Mini Schuhmacher, Marco Krüger, Axel Gehweiler, Danny Schweizer und Dominik Nagel. Neuzugänge und Vorbereitungsplan sollen folgen.

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