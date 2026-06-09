Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Rückkehrer aus Westfalen: Talent Stanisic verstärkt Schaldings U23
Der 17-jährige Mittelfeld-Youngster wechselt vom SV Lippsstadt zum Bezirksligateam der Grün-Weißen
von PM · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
David Stanisic (Mitte im schwarz-roten Trikot) möchte sich beim SV Schalding-Heining seine ersten Sporen im Herrenbereich verdienen – Foto: Stanisic
Der SV Schalding-Heining vermeldet einen spielstarken Rückkehrer für seine U23-Mannschaft: David Stanisic wechselt zur kommenden Saison an den Reuthinger Weg. Der gebürtige Passauer genoss bereits in jungen Jahren seine fußballerische Ausbildung beim SVS, ehe es ihn nach Nordrhein-Westfalen zog. Dort lief er zuletzt erfolgreich in der hochklassigen U19-Westfalenliga für den SV Lippstadt auf, wo er parallel auch seine Fachhochschulreife absolvierte. Nun schlägt der Youngster ein neues Kapitel in der Heimat auf.
Mit Stanisic gewinnt die Schaldinger U23 einen talentierten Akteur für die Zentrale, der als guter Techniker gilt. Für Stanisic schließt sich mit dem Wechsel ein Kreis, da er die Strukturen und das Umfeld am Reuthinger Weg aus seiner Kindheit bestens kennt.
David Stanisic blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung: "Ich bin gebürtiger Passauer und nach der langen Zeit in Lippstadt war es für mich einfach an der Zeit, wieder nach Hause zu kommen, meine Eltern öfter zu sehen und ein neues Kapitel zu starten. Als ich mich für einen Vereinswechsel entschieden habe, kam der Kontakt zum SVS schnell zustande. Da ich bereits in der Jugend hier gespielt habe und Trainer Manuel Mörtlbauer meine Qualitäten von früher kannte, war das der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte einfach unbedingt wieder das grün-weiße Trikot tragen. Für mein erstes Herrenjahr habe ich mir vorgenommen, mich persönlich optimal weiterzuentwickeln und so viel Spielzeit wie möglich mitzunehmen.“
U23-Coach Manuel Mörtlbauer zeigt sich hocherfreut über den Transfer und sieht in Stanisic nicht nur eine sofortige Verstärkung, sondern auch einen wichtigen Baustein für die Zukunft des Vereins. "Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von David. Er hat bei uns bis zur D-Jugend gespielt, ehe es für ihn nach Lippstadt ging, und wir sind glücklich, ihn jetzt wieder zu Hause begrüßen zu dürfen. David ist der typische Box-to-Box-Spieler. Er fühlt sich im Zentrum am wohlsten – genau in dem Bereich, in dem wir auch den Kader im Zentrale Mittelfeld vervollständigen könnten. Als Davids Anfrage kam, waren wir natürlich sofort begeistert. Nicht nur kurzfristig bezogen auf unsere Mannschaft, sondern auch zukunftsperspektivisch kann David definitiv eine wichtige Rolle bei uns im Verein einnehmen.“