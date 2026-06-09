Rückkehrer aus Westfalen: Talent Stanisic verstärkt Schaldings U23

David Stanisic (Mitte im schwarz-roten Trikot) möchte sich beim SV Schalding-Heining seine ersten Sporen im Herrenbereich verdienen – Foto: Stanisic

Mit Stanisic gewinnt die Schaldinger U23 einen talentierten Akteur für die Zentrale, der als guter Techniker gilt. Für Stanisic schließt sich mit dem Wechsel ein Kreis, da er die Strukturen und das Umfeld am Reuthinger Weg aus seiner Kindheit bestens kennt.

David Stanisic blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung: "Ich bin gebürtiger Passauer und nach der langen Zeit in Lippstadt war es für mich einfach an der Zeit, wieder nach Hause zu kommen, meine Eltern öfter zu sehen und ein neues Kapitel zu starten. Als ich mich für einen Vereinswechsel entschieden habe, kam der Kontakt zum SVS schnell zustande. Da ich bereits in der Jugend hier gespielt habe und Trainer Manuel Mörtlbauer meine Qualitäten von früher kannte, war das der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte einfach unbedingt wieder das grün-weiße Trikot tragen. Für mein erstes Herrenjahr habe ich mir vorgenommen, mich persönlich optimal weiterzuentwickeln und so viel Spielzeit wie möglich mitzunehmen.“