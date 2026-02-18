Rückkehrer an Bord: VfR Garching will Spitzenteams unter Druck setzen VfR Garching verstärkt sich von Nico Bauer · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Thomas Niggl hat sich im Winter wieder dem VfR angeschlossen. – Foto: fupa

Der VfR Garching hat im Winter nachgelegt und zwei Spieler verpflichtet. Im Trainingslager in Italien bereitet sich das Team auf die Aufholjagd vor.

Bisher ist der Neustart des VfR Garching in der Bezirksliga gut gelaufen. Die neu formierte Mannschaft hat sich gefunden und spielt vorn mit. Im Winter haben die Verantwortlichen den Kader noch einmal ein wenig verstärkt und die Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Bezirksliga geht gut voran. Die Garchinger Fußballer wollten für den Neuanfang in der Bezirksliga eigene Leute zurückholen, und einer dieser verlorenen Söhne war von Anfang an Thomas Niggl. Dieser blieb anfangs beim SC Grüne Heide und wechselte nun im Winter zurück in die Heimat. Der Garchinger kann im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung vielseitig eingesetzt werden.

Ein anderer Rückkehrer ist Ismaila Coulibaly, der sich erst im Sommer dem heute abgeschlagenen Landesliga-Letzten SV Neuperlach anschloss. Laut Garchings Trainer Mike Niebauer kann sich der Spieler über die Zweite Mannschaft für die Bezirksliga anbieten. Zudem veränderte sich der dreimal in der Bezirksliga eingewechselte Brian Huang Richtung Neuperlach. Mit den bisherigen Testspielen gegen Forstinning (1:4), Aschheim (4:2), Grünwald (1:1), Wasserburg (0:2) und Lohhof (4:2) machte das Bezirksliga-Topteam sehr ordentliche Spiele. Zuletzt gegen Lohhof markierte Thomas Niggl auch seine ersten beiden Tore. Dem gegenüber hat Christoph Thoss weiterhin das Pech am Stiefel kleben. Auf mehrere Verletzungen folgte nun in der Vorbereitung die nächste langwierige Verletzung.