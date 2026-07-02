Rückkehrer am Bad: Markranstädt präsentiert zwei Jugendtalente

Enzo Zippließ, Justin Felias Bähr und Simon Becher (von links nach rechts) greifen bei Markranstädt voll an. – Foto: Jakob Reiche

Mit der offiziellen Auslosung der ersten Runde im Landespokal hat für den SSV Markranstädt die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 auch formal begonnen. Unmittelbar mit dem Startschuss für den Pokalwettbewerb präsentierte die sportliche Leitung des Tabellenzehnten der vergangenen Spielzeit die ersten personellen Weichenstellungen. Getreu der strategischen Ausrichtung, vermehrt auf Akteure mit regionalem Bezug und clubinterner Vergangenheit zu setzen, kehren zwei ehemalige Nachwuchsspieler ins Stadion am Bad zurück.

Simon Becher (19): Der junge Torhüter ist in Markranstädt kein Unbekannter. Er absolvierte bereits Teile seiner Ausbildung im Verein und spielte unter dem aktuellen Cheftrainer Ronny Kujat in der U19-Landesliga. Nach einem einjährigen Intermezzo beim SV Blau-Weiß Naunhof, wo er auch verletzungsbedingt lediglich auf fünf Pflichtspieleinsätze kam, kehrt der Schlussmann nun an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Die beiden Neuzugänge verstärken die erste Herrenmannschaft vor allem in der Breite und im defensiven Gefüge:

Neben den externen Verpflichtungen vermeldet die medizinische Abteilung eine wegweisende Personalie für die anstehende Vorbereitung. Enzo Zippließ (20) steht nach monatelanger Leidenszeit vor dem Wiedereinstieg in das Mannschaftstraining.

Justin Felias Bähr (19): Der Defensivakteur durchlief bis zum Jahr 2021 die Nachwuchsabteilung des SSV, ehe er in das Nachwuchs-Großfeld des Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig nach Probstheida wechselte. In der abgelaufenen Spielzeit kam Bähr auf 14 Einsätze in der U19-Regionalliga. Am Bad soll das Talent nun schrittweise an den Männerbereich herangeführt werden.

Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer vom Oberligisten SV Union Sandersdorf nach Markranstädt gewechselt und deutete sein Potenzial in fünf Testspielen an. Ausgerechnet im ersten Pflichtspiel der abgelaufenen Saison gegen den Aufsteiger SV Lipsia Eutritzsch zog sich Zippließ jedoch eine schwere Verletzung zu, die ihn für den gesamten Rest der Spielzeit außer Gefecht setzte. Für die anstehende Vorbereitungsphase hat sich der 20-Jährige nun vorgenommen, wieder voll anzugreifen.

Die Vereinsführung kündigte an, die beiden neuen Akteure im Rahmen der anstehenden Vorbereitungswochen noch detaillierter vorzustellen. Zusammen mit dem reaktivierten Zippließ verfügt Trainer Ronny Kujat somit frühzeitig über personelle Alternativen, um die Grundlagen für eine stabile Saison im sächsischen Oberhaus zu legen.