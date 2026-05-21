Rückkehr zur Viktoria: Thorsten Berg wird neuer Trainer in Doveren

Thorsten Berg kehrt zum FC Viktoria Doveren zurück. – Foto: Christian Dortants

Der FC Viktoria Doveren stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison 2026/27 und setzt dabei auf ein altbekanntes Gesicht: Thorsten Berg übernimmt ab der neuen Spielzeit das Amt des Cheftrainers und kehrt damit an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

Ein Trainer mit Stallgeruch

Mit der Verpflichtung von Thorsten Berg gewinnt die Viktoria einen Übungsleiter, der den Verein und das Umfeld am Junkerberg bestens kennt. Bereits in den Jahren 2021 bis 2023 war er erfolgreich als verantwortlicher Trainer für die Spielgemeinschaft Doveren-Baal aktiv und hinterließ dort deutliche, positive Spuren. Die Vereinsführung setzt darauf, dass er nahtlos an diese erfolgreiche Zeit anknüpfen kann. In den vergangenen drei Jahren von 2023 bis 2026 stand Berg an der Seitenlinie von Dynamo Erkelenz. Diese Station verlief äußerst erfolgreich: Unter seiner Regie entwickelte sich das Team maßgeblich weiter und feierte einen historischen Erfolg. Berg trug entscheidend dazu bei, dass Dynamo Erkelenz in der kommenden Saison auf Punktejagd in der Bezirksliga gehen wird.