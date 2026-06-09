Rückkehr zur SC Melle 03 U23

Neuzugang Niklas Rudolph – Foto: SC Melle 03

Niklas Rudolph wird in der kommenden Saison wieder das Trikot der U23 tragen. Nach einem Jahr beim Verein in Bad Rothenfelde kehrt der Mittelfeldspieler zurück und verstärkt damit erneut den Kader seiner alten Mannschaft.

Mit seiner technischen Qualität und seiner Sicherheit am Ball bringt Rudolph wichtige sportliche Fähigkeiten mit, die der U23 zusätzliche Impulse geben sollen. Verantwortliche und Teamkollegen kennen den Rückkehrer bereits bestens, sodass keine lange Eingewöhnungszeit zu erwarten ist.

Neben seinen fußballerischen Qualitäten wird auch seine menschliche Komponente besonders geschätzt. Rudolph ist mit dem Umfeld, den Abläufen und vielen Spielern vertraut und gilt als wichtiger Teamplayer, der hervorragend zur Mannschaft passt.