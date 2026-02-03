Rückkehr zur Rückrunde: Zakaria Bayo wieder beim SV Petersdorf

Foto: Olaf Klee

Zakaria Bayo wird in der Rückrunde wieder für den SV Petersdorf auflaufen. Der 22-Jährige kehrt nach einem halben Jahr bei den Hanseaten aufgrund einer beruflichen Veränderung zu seinem Heimatverein zurück und wird künftig erneut das rote Trikot tragen.

Bayo war zu Beginn der laufenden Saison 2025/26 vom SV Petersdorf zum SV Hansa gewechselt. In der BZL Weser-Ems Staffel 4 kam er dort in der Hinrunde auf zehn Einsätze und erzielte ein Tor. Assists blieben in dieser Zeit ohne Eintrag. Nun folgt zur Winterpause die Rückkehr nach Petersdorf, wo der Offensivspieler bereits in der vergangenen Spielzeit 2024/25 seine Qualitäten unter Beweis gestellt hatte: In 34 Spielen gelangen ihm sieben Treffer.

In der laufenden Saison 2025/26 stehen für Bayo beim SV Petersdorf bislang noch keine Pflichtspieleinsätze zu Buche – diese Statistik wird sich mit dem Start der Rückrunde ändern. Ab dann soll er wieder dort anknüpfen, wo er vor seinem Wechsel aufgehört hat.