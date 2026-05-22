Rückkehr zum WSC Frisia: Justin Dombrowski verstärkt die Offensive

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Der Wilhelmshavener SC Frisia treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann dabei einen Rückkehrer präsentieren: Offensivspieler Justin Dombrowski wechselt vom Landesligisten TuS Esens zurück in den Sportpark. Der 21-Jährige lief bereits in seiner Jugend für Frisia auf und kehrt nun mit zusätzlicher Erfahrung im Herrenbereich nach Wilhelmshaven zurück.

Mit Dombrowski erhält Frisia einen offensiv ausgerichteten Spieler, der vor allem über Tempo und Dynamik kommt. Eigenschaften, die auch Trainer Henning Röbke besonders hervorhob. „Justin wird reichlich Tempo und Dynamik mit in unser Spiel bringen und uns offensiv noch unberechenbarer machen“, erklärte der Coach. Gleichzeitig sieht Röbke im Umfeld des Vereins ideale Bedingungen für den Neuzugang: „Ich bin überzeugt davon, dass er bei uns die optimalen Voraussetzungen findet, um sein Können konstant auf den Platz zu bringen.“

Für Dombrowski selbst spielt neben der sportlichen Perspektive vor allem die enge Verbindung zum Verein eine wichtige Rolle. „Ich habe mich für Frisia entschieden, weil ich den Verein bereits aus meiner Jugendzeit kenne und mich hier immer wohlgefühlt habe“, sagte der Offensivspieler zu seiner Rückkehr. Die Verbindungen reichen dabei noch weiter zurück: „Außerdem kenne ich Henning Röbke und Patrick Degen noch aus der Zeit am DFB-Stützpunkt. Das war eine sehr prägende Zeit für mich, in der ich mich fußballerisch und persönlich weiterentwickeln konnte.“