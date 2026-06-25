Rückkehr zum Ursprung: Marcell Sobotta verstärkt den Oldenburger SV

Neuzugang Marcell Sobotta (Oldenburger SV). – Foto: Oldenburger SV

Der Oldenburger SV kann für die Saison 2026/27 einen echten Transfer-Coup vermelden: Marcell Sobotta kehrt zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Der 29-jährige Offensivspieler, der bereits in seiner Jugend für den OSV auflief, schließt sich dem Verein nach einer Karriere im höherklassigen Fußball an.

Sobotta, gebürtig aus Eutin, blickt auf eine bewegte Laufbahn zurück. Nachdem er als Kind drei Saisons in der D-Jugend des Oldenburger SV verbracht hatte, wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel. Seine fußballerische Ausbildung setzte er anschließend beim FC St. Pauli fort, wo er unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga wertvolle Erfahrungen sammelte.

Im Herrenbereich etablierte sich der offensive Mittelfeldspieler als feste Größe in der Regionalliga. Über 200 Einsätze in der vierthöchsten deutschen Spielklasse für renommierte Klubs wie Wacker Nordhausen, die Sportfreunde Lotte, Kickers Offenbach, den TSV Steinbach Haiger, den SV Drochtersen/Assel, Kickers Emden, Eintracht Norderstedt und zuletzt Altona 93 zeugen von seiner spielerischen Klasse. Nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen traf Sobotta nun die bewusste Entscheidung, den zeitintensiven Regionalligafußball hinter sich zu lassen und bei seinem Jugendverein ein nicht so zeitintensives neues Kapitel aufzuschlagen.

„Ein absoluter Toptransfer“

Beim OSV ist die Freude über die Rückkehr groß. Teammanager Lars Brunner sieht in Sobotta großes Potenzial für den OSV für die kommende Spielzeit: „Das ist ein absoluter Toptransfer für uns. Marcell wird unser Offensivspiel mit seiner hohen Spielintelligenz und Flexibilität sofort beleben.“ Dabei betont Brunner auch die menschliche Komponente: „Dass dieser Wechsel durch bestehende Freundschaften zustande gekommen ist, macht ihn besonders wertvoll für unser Teamgefüge.“

Auch für Sobotta selbst ist der Schritt eine Herzensangelegenheit: „Für mich schließt sich nun ein Kreis. Ich freue mich riesig darauf, mit einigen meiner engsten Freunde auf dem Platz zu stehen.“ Mit seiner enormen Erfahrung aus über einem Jahrzehnt im leistungsorientierten Fußball soll der Routinier künftig als Führungsspieler vorangehen und dazu beitragen, die sportlichen Ziele des Oldenburger SV zu erreichen.