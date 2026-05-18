Rückkehr zum SC Vögisheim

Mit Musli Musliu, Nick Suchornkov und David Benko im Mittelfeld, Daniel Cerevko in der Verteidigung sowie Isidoro Tamburelo im Sturm kehren mehrere bekannte Gesichter nach einem Jahr bei Baris Müllheim zurück zum SC Grün‑Weiß Vögisheim. Die Spieler nutzten ihre Zeit in Müllheim, um spielpraxisnah fit zu bleiben und ihre Form zu halten.

Für alle Beteiligten war jedoch jederzeit klar, dass die Rückkehr nach Vögisheim erfolgen würde, sobald der Verein wieder eine aktive Herrenmannschaft stellt. Umso größer ist nun die Freude, wieder für ihren alten Verein auflaufen zu können.

Alle Spieler zeigen sich hoch motiviert und bringen wertvolle Erfahrung mit, die dem Team Stabilität verleiht. Da sie sich untereinander gut kennen und über Jahre eingespielt sind, harmonieren sie auf dem Platz hervorragend und stellen eine wichtige Stütze für die Mannschaft dar.

Auch im Vorstand und im gesamten Verein ist die Freude groß, diese bekannten und verdienten Spieler wieder in Grün‑Weiß willkommen heißen zu dürfen