Rückkehr zum Premieren-Ort

Es war das erste Zweitliga-Spiel der Vereinsgeschichte, als die SV Elversberg am 29. Juli 2023 bei Hannover 96 angetreten ist. An diesem Wochenende kehrt das Team von Trainer Horst Steffen an den Premieren-Ort zurück. Am Samstag, 12. April, ist die SVE zum 29. Spieltag dieser Saison bei Hannover 96 zu Gast, Anpfiff in der Heinz von Heiden Arena ist um 13.00 Uhr.

„Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel und freue mich auch, in Hannover zu sein. Daran habe ich schöne Erinnerungen“, sagt Horst Steffen mit Rückblick auf das 2:2 vor bald zwei Jahren und den ersten Punktgewinn in der 2. Bundesliga. Ein positives Ergebnis ist auch für dieses Wochenende das Ziel, auch wenn der Gegner eine große Herausforderung darstellt. Bis zum vergangenen Wochenende (0:1-Niederlage in Karlsruhe) war Hannover 96 im Kalenderjahr 2025 ungeschlagen. Mit drei Punkten Rückstand auf Relegationsplatz drei ist der Club noch voll im Aufstiegsrennen, und das „zurecht“, wie Horst Steffen sagt: „Hannover kann mit seiner Qualität eine Wucht entfachen. Sie haben ein paar Spiele zu wenig gewonnen, in denen Siege möglich gewesen wären, sonst wären sie in der Tabelle noch viel besser unterwegs.“

Durch die taktische und personelle Variabilität von Hannover „bin ich gespannt, was am Samstag passieren wird und wie wir den Gegner vorfinden werden“, sagt Steffen: „Wir müssen wieder eine Topleistung bringen, um zu bestehen, und brauchen auch etwas Spielglück, um zu gewinnen. Nichtsdestotrotz traue ich das unserer Mannschaft auch zu. Das Selbstvertrauen ist da, dass wir in Hannover mithalten können, und am besten das Ergebnis nach Hause bringen, das wir uns wünschen.“ Nach aktuellem Stand wird krankheitsbedingt neben Luca Schnellbacher auch Paul Stock in Hannover fehlen. Muhammed Damar kehrt nach seiner Gelb-Sperre wieder zurück.