Rückkehr zum Herzensverein B 10: Lukas Jonas verlässt den SV Farschweiler nach fünf Jahren. Sein Nachfolger kennt sich im Club bestens aus. von Andreas Arens · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Lukas Jonas (links) verlässt den SV Farschweiler im Sommer. Für ihn kommt Sebastian Wahlen – Foto: FuPa/Archiv (2)

Im fünften Jahr ist Lukas Jonas Spielertrainer beim SV Farschweiler. Seinen Heimatclub führte er am Ende der Saison 2022/23 in die B-Klasse. Hier haben sich die Hochwälder mittlerweile etabliert. Doch am Ende der Saison ist Schluss. Den 30-Jährigen zieht es zurück zur SG Geisfeld, von der er 2021 gekommen war. Beim aktuellen Bezirksliga-Schlusslicht rückt er an die Stelle von Pascal Eli (macht als Spieler weiter) und bildet gemeinsam mit Björn Probst ein Trainerduo. Einen Nachfolger haben sie in Farschweiler schon gefunden: Sebastian Wahlen übernimmt das Team ab Sommer.

Die SG Geisfeld sei seine zweite sportliche Heimat, bekennt Jonas. Nachdem er bei Mosella Schweich Rheinland- und beim SV Mehring Oberliga gespielt hatte, heuerte der Mittelfeldspieler hier 2016 an und sollte fünf Jahre bleiben. Nun will er es noch mal in einem sportlich ambitionierteren Umfeld wissen – bei den Vereinigten aus Geisfeld, Rascheid und Reinsfeld deutet alles darauf hin, dass es nächstes Jahr in der A-Klasse um Punkte geht. „Als der sportliche Leiter Sven Gaspers mich fragte, ob ich mir eine Rückkehr vorstellen könne, musste ich nicht allzu lange überlegen“, sagt Jonas. Zuvor hatte er den Entschluss gefasst, den SV Farschweiler zu verlassen, obwohl er ursprünglich geplant hatte, über den Sommer hinaus noch eine Saison dranzuhängen. Dann sei aber die Wintervorbereitung schleppend verlaufen. Die Trainingsbeteiligung sei oft gering gewesen. „Das steht auf die Dauer nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zum Aufwand, den man als Trainer betreibt.“ Für den Vorsitzenden Kevin Neufing war es „ein kleiner Schock“, als sein „Sandkastenfreund“ Jonas ihm offenbart habe, im Sommer aufhören zu wollen. „Wir hätten gerne mit Lukas weitergemacht. Aber wir akzeptieren seinen Entschluss.“