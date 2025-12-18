Rückkehr zum Heimatverein: Serkan Korkmaz verstärkt den SV Schopfheim

Der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der seine fußballerischen Wurzeln beim SV Schopfheim hat, bringt wertvolle Erfahrung mit, die er beim SVS nicht nur als Spieler, sondern vor allem als spielender Co-Trainer einbringen wird. Das teilt der SV Schopfheim in einer Presseinformation mit. Serkan Korkmaz begann seine Laufbahn in der Jugend des SV Schopfheim, ehe sein Talent ihn früh über die Landesgrenzen hinausführte. Beim FC Basel durchlief er die komplette Ausbildung von der U16 bis zur U21 – eine Zeit, in der er sich sowohl technisch als auch taktisch auf höchstem Niveau weiterentwickelte.

Nach seiner Zeit in Basel wechselte Korkmaz zum FC Wil, wo er in der Schweizer Challenge League, also der zweithöchsten Spielklasse, wichtige Erfahrungen im professionellen Umfeld sammelte. Weitere Erfahrung sammelte er bei den Old Boys Basel und spielte dort in der Promotion League, der dritthöchsten Liga der Schweiz. Zurück in Deutschland setzte Korkmaz seine Laufbahn beim SV Weil fort, wo er in der Verbandsliga Südbaden vor allem durch seine Übersicht und seine Stabilität im Mittelfeld beeindruckte. Mit seinem Wechsel zum FSV Rheinfelden nahm Korkmaz ab 2021 in der Landesliga eine zentrale Rolle im Zentrum ein und sammelte weitere Erfahrung im ambitionierten Amateurfußball.