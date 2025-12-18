Rückkehr zum Heimatverein: Serkan Korkmaz verstärkt den SV Schopfheim

Der SV Schopfheim kann sich über eine absolute Wunschverpflichtung freuen: Serkan Korkmaz kehrt nach vielen Jahren im höherklassigen Fußball zur Rückrunde der Saison 2025/2026 zu seinem Heimatverein zurück.
Der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der seine fußballerischen Wurzeln beim SV Schopfheim hat, bringt wertvolle Erfahrung mit, die er beim SVS nicht nur als Spieler, sondern vor allem als spielender Co-Trainer einbringen wird. Das teilt der SV Schopfheim in einer Presseinformation mit. Serkan Korkmaz begann seine Laufbahn in der Jugend des SV Schopfheim, ehe sein Talent ihn früh über die Landesgrenzen hinausführte. Beim FC Basel durchlief er die komplette Ausbildung von der U16 bis zur U21 – eine Zeit, in der er sich sowohl technisch als auch taktisch auf höchstem Niveau weiterentwickelte.
Nach seiner Zeit in Basel wechselte Korkmaz zum FC Wil, wo er in der Schweizer Challenge League, also der zweithöchsten Spielklasse, wichtige Erfahrungen im professionellen Umfeld sammelte. Weitere Erfahrung sammelte er bei den Old Boys Basel und spielte dort in der Promotion League, der dritthöchsten Liga der Schweiz. Zurück in Deutschland setzte Korkmaz seine Laufbahn beim SV Weil fort, wo er in der Verbandsliga Südbaden vor allem durch seine Übersicht und seine Stabilität im Mittelfeld beeindruckte. Mit seinem Wechsel zum FSV Rheinfelden nahm Korkmaz ab 2021 in der Landesliga eine zentrale Rolle im Zentrum ein und sammelte weitere Erfahrung im ambitionierten Amateurfußball.
Nun zieht es den Schopfheimer zurück in die Heimat – und zwar mit einem klaren Ziel: Der SV Schopfheim soll in seiner Entwicklung weiter vorankommen. „Ich möchte meine Erfahrungen einbringen und den Verein sportlich wie charakterlich unterstützen“, so Korkmaz. Mit seiner Ruhe am Ball, seinem strategischen Spielverständnis und seiner Präsenz als zentraler Mittelfeldspieler ist Korkmaz ein echter Gewinn für das Team. Der SV Schopfheim und Trainer Fatih Cam dürfen sich auf einen Rückkehrer freuen, der nicht nur fachlich, sondern auch menschlich bestens zum Verein passt – und der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, um seinen Heimatklub auf das nächste Level zu führen.