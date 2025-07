Rückkehr zum Heimatverein: Florian Weber läuft wieder für Garham auf

Nach einer langen Zeit im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf, Stationen im Herrenbereich beim SV Hutthurm, der SpVgg Osterhofen und dem TSV Seebach kehrt Florian Weber zu seinem Heimatverein SV Garham zurück. Wann der Defensiv-Allrounder, der in seiner Laufbahn bislang 104 Landesliga-Einsätze bestritten hat, aber wieder auf den Platz stehen kann, steht noch in den Sternen. 2025 konnte Weber nämlich noch keine einzige Spielminute absolvieren.

Im vergangenen November zog sich der Verteidiger eine schwere Sprunggelenksverletzung zu, die eine monatelange Ausfallzeit zur Folge hatte. Zuletzt machten dem 26-Jährigen gesundheitliche Probleme zu schaffen. "Florian möchte sich nach seiner langen Verletzungspause Schritt für Schritt wieder herantasten und bei seinem Heimatverein - sobald er wieder spielfähig ist - Wettkampfpraxis sammeln. Daher ist seine Entscheidung nachvollziehbar, zumal wir im Defensivbereich sehr gut aufgestellt sind. Wir wünschen ihm, dass er wieder richtig fit wird", sagt Seebachs Coach Wolfgang Beller.





Beim SV Garham ist man über die Zusage des Defensivspezialisten hocherfreut. "Über die Qualitäten von Flo gibt es keine zwei Meinungen. Sportlich und menschlich eine absolute Verstärkung. Er wird in unserem Team eine Führungsrolle übernehmen. Wir sind schon seit vielen Jahren an ihm dran und sind sehr glücklich, dass er uns nun sein Ja-Wort gegeben hat", frohlockt SVG-Spartenboss Alois Eimannsberger. Wann der Neuzugang erstmals eingesetzt werden kann, steht allerdings noch in den Sternen. "Flo befindet sich momentan im Aufbautraining und es wird sicherlich noch etwas länger dauern, bis er sein Comeback geben kann. Wir geben ihm diesbezüglich alle Zeit der Welt und hoffen, dass er bald mit der Mannschaft auf dem Platz stehen kann", sagt Eimannsberger.