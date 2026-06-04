Rückkehr zum FCBPH II: Burak steht wieder zwischen den Pfosten

– Foto: FC Bad Pyrmont

Der FCBPH II kann einen Rückkehrer begrüßen: Torwart Burak trägt künftig wieder das Trikot des Vereins. Nach seiner Station bei SW Löwensen hat sich der Schlussmann für eine Rückkehr zu seinem früheren Club entschieden.

Für den FCBPH ist die Verpflichtung eines vertrauten Spielers ein wichtiger Baustein für die kommende Saison. Burak kennt sowohl die Mannschaft als auch das Umfeld des Vereins bereits bestens und benötigt daher kaum Eingewöhnungszeit. Seine Rückkehr wird innerhalb des Clubs entsprechend positiv aufgenommen.

Mit seiner Erfahrung und seiner engen Verbundenheit zum Verein soll der Torwart eine wichtige Rolle innerhalb des Teams übernehmen. Die Verantwortlichen setzen dabei nicht nur auf seine Qualitäten zwischen den Pfosten, sondern auch auf seinen Einsatzwillen und seine Identifikation mit dem FCBPH. Für die zweite Mannschaft bedeutet die Rückkehr des Keepers zusätzliche Stabilität und eine weitere Option auf einer wichtigen Position.