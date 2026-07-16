Rückkehr zum Anfang: Celik wird Teil des Trainerteams von Hennef

– Foto: FC Hennef

Der Mittelrheinligist verstärkt sein Trainerteam an der Seitenlinie mit einem altbekannten Gesicht. Mesih Celik kehrt nach Hennef zurück und übernimmt ab sofort den Posten des Co-Trainers der ersten Mannschaft. Für den 28-Jährigen schließt sich damit ein Kreis, während die Hennefer einen fachlich wie menschlich hochgeschätzten Rückkehrer in ihren Reihen begrüßen dürfen.

Erfolgreiche Rettungsmission in Bonn im Gepäck

Zuletzt stand Celik als Cheftrainer beim MSV Bonn in der Verantwortung und bewies dort seine Qualitäten an der Seitenlinie. Er übernahm den Bonner Bezirksligisten zu Beginn der vergangenen Spielzeit in einer sportlich prekären Situation als Tabellenletzter. Innerhalb weniger Monate formte er das Team jedoch so um, dass nicht nur der souveräne Sprung ins gesicherte Tabellenmittelfeld gelang, sondern seine Mannschaft obendrein das Finale des Kreispokals erreichte. Nun zieht es ihn zurück zu seinen sportlichen Wurzeln. Beim FC Hennef machte Celik einst seine allerersten Schritte im Trainerbereich – umso größer ist die Freude im rot-weißen Lager über die Heimkehr des Übungsleiters.

„Ein idealer Baustein für unsere Philosophie“

Die Vereinsführung der Hennefer zeigt sich hocherfreut. Der sportliche Leiter, Erol Celik, betont die hohe Wertschätzung für den neuen Co-Trainer: „Mit Mesih konnten wir einen jungen, engagierten Trainer für unser Trainerteam gewinnen, der bereits in jungen Jahren Führungsqualitäten unter Beweis gestellt hat. Seine Leidenschaft für die individuelle Entwicklung von Spielern und seine Identifikation mit unserer Vereinsphilosophie machen ihn zu einer idealen Verstärkung. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“