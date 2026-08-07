Rückkehr zu regionaler Identität - Bahlinger SC vor Saisonstart Auftakt in der Oberliga - BSC vor Heimspiel am Samstag gegen FV Ravensburg - Stande der Dinge am Kaiserstuhl von Matthias Kaufhold/ BZ · Heute, 13:55 Uhr · 0 Leser

Abklatschen nach einem Torerfolg: die Spieler des Bahlinger SC überzeugten in der Vorbereitung. – Foto: Achim Keller

War der Abstieg aus der Fußball-Regionalliga ein reinigendes Gewitter? Der Bahlinger SC scheint seinen Kader für die am Samstag startende Oberligasaison ordentlich durchgelüftet zu haben.

Das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit nahm für den Bahlinger SC schnell eine positiven Verlauf: Nikita Ebel gab für den Regionalliga-Absteiger am Mittwochabend im vorgezogenen Erstrundenspiel des südbadischen Pokals bei der SG Simonswald/Obersimonswald mit seinen beiden Treffern (12., 14.) frühzeitig die Richtung vor. Silas Drumm legte vor 750 Zuschauern bereits kurz nach der Halbzeit zum 3:0-Endstand nach (51.). BSC-Trainer Marco Schneider hatte sich zwar den einen oder anderen weiteren Treffer gewünscht, unterm Strich war er aber mit dem "sehr dominanten Auftritt" beim Bezirksligisten höchst zufrieden. Der Pokalverteidiger ließ keine einzige Torchance für den Gegner zu, der aber bis zum Schluss laufstark und aufopferungsvoll verteidigte. In der zweiten Hauptrunde am Mittwoch, 26. August, trifft der BSC auf den Sieger der Partie FSV Rheinfelden gegen FC Auggen.

Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Da sind sich die Verantwortlichen beim Bahlinger SC einig: äußerst positiv und harmonisch. Alle Spieler hätten unheimlich fleißig und akribisch gearbeitet, so Schneider: "Alle waren auf dem Gaspedal, jeder ist auf viel Spielzeit gekommen." Bei einer Torbilanz von 30:3 konnten alle neun Testspiele gewonnen werden, abgesehen vom VfL Bochum II (Regionalliga West) allerdings ausnahmslos gegen unterklassige Gegner. Schneider und der Vorstand Sport, Walter Adam, wollen deshalb die vielen guten Resultate nicht überbewerten: "Wir wissen noch nicht, wie das Team mit Rückschlägen umgeht", sagt Adam. Für den Vorsitzenden Dieter Bühler ist die Gruppe "in Sachen Teamgeist einen Schritt weiter als vor dem Start im Vorjahr". Schneiders Fazit: "Die Vorbereitung gibt uns ein gutes Gefühl, nicht mehr und nicht weniger."